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جماعة الحوثي: عملياتها دفعت شركات شحن إسرائيلية لبيع أصولها

11/3/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأحد، إنها ستواصل حصارها البحري على السفن الإسرائيلية ردا على "معلومات استخباراتية" بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى في إطار التحايل على الهجمات التي تتعرض لها.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة نقلها التلفزيون، إن الجماعة "لن تأخد في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظورا عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة".

وأضاف سريع، أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للاحتلال الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الحوثيين على تلك السفن والشركات، مضيفا أن جماعة الحوثي لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن "إسرائيل".

وتضامنا مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على الاحتلال، بينها عمليات استهدفت "تل أبيب".

ومنذ مطلع العام الحالي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين لآخر.

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