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كاتس: يجب تفكيك حماس وإيجاد بديل لها

11/3/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن حكومته لن تسمح بعودة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقطاع غزة، وأنه يجب تفكيك الحركة وإيجاد بديل لها وإعادة الرهائن، على حسب قوله.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ395، واصل الاحتلال استهدافه مستشفيات قطاع غزة وقصف طابق الأطفال والحضانة وخزانات المياه في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

في الأثناء، دعا وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إلى التعامل مع جبهة الضفة "بشكل شامل كما تعامل الجيش مع غزة" لحماية "إسرائيل"، على حد تعبيره.

سياسيا، تتصاعد في "إسرائيل" قضية تسريب وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى اعتقال 4 إسرائيليين في إطار القضية؛ بينهم مستشار رئيس الحكومة.

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