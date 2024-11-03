كاتس: يجب تفكيك حماس وإيجاد بديل لها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن حكومته لن تسمح بعودة حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) لقطاع غزة، وأنه يجب تفكيك الحركة وإيجاد بديل لها
وإعادة الرهائن، على حسب قوله.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه
الـ395، واصل الاحتلال استهدافه مستشفيات قطاع غزة وقصف طابق الأطفال والحضانة
وخزانات المياه في مستشفى
كمال عدوان شمالي القطاع.
في الأثناء، دعا وزير الدفاع في حكومة الاحتلال
الإسرائيلي يوآف غالانت إلى التعامل مع جبهة الضفة "بشكل شامل كما تعامل
الجيش مع غزة" لحماية "إسرائيل"، على حد تعبيره.
سياسيا، تتصاعد في "إسرائيل" قضية
تسريب وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى وسائل إعلام أجنبية، وقالت هيئة البث
الإسرائيلية إنه جرى اعتقال 4 إسرائيليين في إطار القضية؛ بينهم مستشار رئيس
الحكومة.
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