إعلام عبري: السنوار ورجاله لم يتناولوا الطعام 3 أيام قبل الاشتباك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى "السنوار ورجاله عانوا من الجوع ولم
يأكلوا لمدة 3 أيام" قبل الاشتباك معهم و"قتلهم".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي- الخميس الموافق
17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي-
استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، في
حين نعت حماس، قائدها، مؤكدة أن جذوة المقاومة "ستتواصل وتتصاعد حتى تحقيق
أهداف شعبنا المشروعة، فالشهادة أسمى ما يتمناه قادتنا، ودماؤهم ستكون نبراساً
ينير طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين".
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