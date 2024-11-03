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إعلام عبري: السنوار ورجاله لم يتناولوا الطعام 3 أيام قبل الاشتباك

11/3/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى "السنوار ورجاله عانوا من الجوع ولم يأكلوا لمدة 3 أيام" قبل الاشتباك معهم و"قتلهم".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي- الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي- استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، في حين نعت حماس، قائدها، مؤكدة أن جذوة المقاومة "ستتواصل وتتصاعد حتى تحقيق أهداف شعبنا المشروعة، فالشهادة أسمى ما يتمناه قادتنا، ودماؤهم ستكون نبراساً ينير طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين".

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