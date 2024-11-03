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هذا ما تعهدت به هاريس إذا فازت بالانتخابات

11/3/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت نائب الرئيس الأميركي، المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إنها ستسعى لوقف الحرب في غزة في حال فوزها بالرئاسة، إلا أنها جددت في الوقت ذاته موقف بلادها الداعم لـ"إسرائيل"، قائلة إنها ستفعل "كل ما في وسعي لضمان أمن إسرائيل".
وأضافت هاريس للصحفيين في ديترويت: "فيما يتعلق بغزة، كنت واضحة للغاية بشأن... موت الفلسطينيين الأبرياء الذي لا يطاق. نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب، ونحن بحاجة إلى إطلاق (سراح) الرهائن، وبصفتي رئيسة للولايات المتحدة، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذه الغاية وحل الدولتين، حيث يتمتع الفلسطينيون بالحق في تقرير المصير والأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابعت أن "هذا العام كان صعباً بالنظر إلى حجم الموت والدمار في غزة ولبنان"، وأردفت أنها تواصل العمل "من أجل التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان يضمن حماية المدنيين، وتوفير الاستقرار الدائم".

وأشارت هاريس إلى الدعم الذي حظيت به من بعض القادة في المجتمع العربي الأميركي، وتعهدت بأنها إذا أُعيد انتخابها كرئيسة فسوف تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة.

وقالت إنها تواصل العمل لكسب دعم الأميركيين العرب.

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