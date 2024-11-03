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حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

11/3/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الأحد.
وأكد الحزب في بيان، سقوط عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 03-11-2024، 28 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقّوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏

2- الساعة 07:30 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شوميرا بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة إيفن مناحم بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 08:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة متسوفا بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 08:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة برعام بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 08:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شلومي بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 08:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة روش هانيكرا بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 08:30 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة كدمات تسفي بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 09:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "بيت ليد" التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي (تحوي معسكرات تدريب تابعة للواء ناحال ولواء المظليين)، شرقي مدينة نتانيا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة، وقد أصابت أهدفها بدقّة.

10- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شلومي للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية كبيرة.

11- الساعة 10:00 استهداف ‏تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شامير بصليةٍ صاروخية كبيرة.

12- الساعة 11:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد 3-11-2024‏، مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية.

13- الساعة 11:10 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في خلة البردوشة قرب المنارة بصلية صاروخية.

15- الساعة 12:00 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.

16- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بصلية صاروخية.

17- الساعة 12:40 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا بمُسيّرة إنقضاضيّة كبيرة وأصابت هدفها بدقّة.

18- الساعة 15:05 استهداف دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

19- الساعة 13:30 استهداف مستعمرة نطوفا نيمرا بصلية صاروخية.

20- الساعة 15:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:55 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة للمرة الثانية بصلية صاروخية.

22- الساعة 16:40 أثناء رصد مجموعة من قوات جيش العدو الإسرائيلي تحاول استحداث غرفة قيادة في مستوطنة المطلّة، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصاروخ موجّه أصاب هدفه بدقة، وأوقع من فيها بين قتيل وجريح.

23- الساعة 17:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

24- الساعة 17:05 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

25- الساعة 17:10 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل للمرة الثانية بصلية صاروخيّة.

26- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل للمرة الثالثة بصلية صاروخيّة.

27- الساعة 18:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

28- الساعة 18:03 تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمُسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" في أجواء منطقة إقليم التفاح، بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانيّة".


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