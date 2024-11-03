هجمات بالصواريخ لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله أنه استهدف "عند الساعة
12:05 من منتصف ليل الأحد - الإثنين 04-11-2024 مستوطنة "اييليت هشاحر"
بصلية صاروخيّة".
كما استهدف الحزب "عند الساعة 12:07 من
منتصف ليل الأحد - الإثنين 04-11-2024 مستوطنات "شاعل" و "حتسور"
و "دلتون" بصلية صاروخيّة"، و"وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة
ميرون بصلية صاروخيّة".
وذكر الحزب في بيان، أن ذلك يأتي "دعماً
لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة،
ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
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