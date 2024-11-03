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هجمات بالصواريخ لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية

11/3/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله أنه استهدف "عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الأحد - الإثنين 04-11-2024 مستوطنة "اييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة".
كما استهدف الحزب "عند الساعة 12:07 من منتصف ليل الأحد - الإثنين 04-11-2024 مستوطنات "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" بصلية صاروخيّة"، و"وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة ميرون بصلية صاروخيّة".

وذكر الحزب في بيان، أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

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