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مسؤول إسرائيلي يرجح التوصل لاتفاق إنهاء الحرب بلبنان خلال أسبوعين

11/3/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت القناة 12 العبرية عن سياسي مسؤول، أنه "يعتقد في إسرائيل أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومرشحي الرئاسة يريدون إنهاء الحرب بجبهة الشمال".
وقال المسؤول: "من الممكن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في لبنان في غضون أسبوعين".

وبدأت فصائل في لبنان، بينها حزب الله، اشتباكات على الحدود عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووسع الاحتلال تل منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق حربه لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ غزوا بريا في جنوب البلاد.

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