ترامب: لن أقبل الهزيمة إذا حدثت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اشتكى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية
دونالد ترامب من وجود فجوات في الزجاج الواقي من الرصاص الذي كان يتحدث من خلفه،
قائلاً "لا أمانع على الإطلاق" إذا أطلق مهاجم النار على وسائل الإعلام
"الكاذبة" للوصول إليه.
كما أطلق صفة الكاذب على أحدث استطلاع للرأي
أظهر أنه تراجع في ولاية أيوا التي كان فاز فيها سابقاً مرتين.
وأنهى ترامب حملته الانتخابية من ولاية
بنسلفانيا بخطاب أعلن فيه أنه نادم على ترك البيت الأبيض في عام 2020، وأطلق موجة
من الخطاب العنيف والتحذيرات المتكررة من أنه لن يقبل الهزيمة إذا حدثت.
وخلال خطاب استمر لنحو ساعة ونصف الساعة، قال
ترامب أمام تجمع حاشد إنه "لم يكن ينبغي له أن يترك" منصبه بعد خسارته
انتخابات عام 2020، وقال: "لم يكن ينبغي لي أن أغادر، أعني، بصراحة".
ووصف الديمقراطيين بأنهم "شيطانيون".
وقال ترامب وهو يستعرض فجوات في الألواح الزجاجية
"للوصول إلي، يجب على شخص ما أن يطلق النار على إعلام الأخبار الكاذبة، لا
أمانع مطلقا".
وبعد الخطاب، أصدرت حملة ترامب توضيحاً حول تلك
العبارة، إذ قال ستيفن تشيونج المتحدث باسم الحملة في بيان، إن الرئيس السابق حريص
على سلامة وسائل الإعلام.
وجاء في البيان أن "تصريح الرئيس بشأن وضع
الزجاج الواقي لا علاقة له بتعرض وسائل الإعلام للأذى أو أي شيء آخر. بل يتعلق
بالتهديدات الموجهة إليه والتي أججتها الخطابات الخطيرة من جانب الديمقراطيين".
ونقلت وسائل إعلام عالمية عن مصدر مطلع على
حملة ترامب الداخلية، أن تعليق الرئيس الأميركي السابق بشأن وسائل الإعلام لم يكن
مقررا سلفا، وأشار إلى أن ترامب كثيرا ما يدلي بتصريحات مرتجلة.
وأضاف المصدر أن ترامب طلب شخصيا البيان الذي
أصدره المتحدث باسم حملته.
وكرس ترامب قدرا كبيرا من خطابه في التجمع
الحاشد في مهاجمة وسائل الإعلام، وأشار في نقطة ما إلى كاميرات التلفزيون وقال
"إيه.بي.سي، إنها وسيلة أخبار كاذبة. سي.بي.إس وإيه.بي.سي وإن.بي.سي. هؤلاء
في رأيي.. في رأيي أشخاص فاسدون بشكل خطير".
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