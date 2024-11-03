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ترامب: لن أقبل الهزيمة إذا حدثت

11/3/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اشتكى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب من وجود فجوات في الزجاج الواقي من الرصاص الذي كان يتحدث من خلفه، قائلاً "لا أمانع على الإطلاق" إذا أطلق مهاجم النار على وسائل الإعلام "الكاذبة" للوصول إليه.
كما أطلق صفة الكاذب على أحدث استطلاع للرأي أظهر أنه تراجع في ولاية أيوا التي كان فاز فيها سابقاً مرتين.

وأنهى ترامب حملته الانتخابية من ولاية بنسلفانيا بخطاب أعلن فيه أنه نادم على ترك البيت الأبيض في عام 2020، وأطلق موجة من الخطاب العنيف والتحذيرات المتكررة من أنه لن يقبل الهزيمة إذا حدثت.

وخلال خطاب استمر لنحو ساعة ونصف الساعة، قال ترامب أمام تجمع حاشد إنه "لم يكن ينبغي له أن يترك" منصبه بعد خسارته انتخابات عام 2020، وقال: "لم يكن ينبغي لي أن أغادر، أعني، بصراحة".

ووصف الديمقراطيين بأنهم "شيطانيون".

وقال ترامب وهو يستعرض فجوات في الألواح الزجاجية "للوصول إلي، يجب على شخص ما أن يطلق النار على إعلام الأخبار الكاذبة، لا أمانع مطلقا".

وبعد الخطاب، أصدرت حملة ترامب توضيحاً حول تلك العبارة، إذ قال ستيفن تشيونج المتحدث باسم الحملة في بيان، إن الرئيس السابق حريص على سلامة وسائل الإعلام.

وجاء في البيان أن "تصريح الرئيس بشأن وضع الزجاج الواقي لا علاقة له بتعرض وسائل الإعلام للأذى أو أي شيء آخر. بل يتعلق بالتهديدات الموجهة إليه والتي أججتها الخطابات الخطيرة من جانب الديمقراطيين".

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن مصدر مطلع على حملة ترامب الداخلية، أن تعليق الرئيس الأميركي السابق بشأن وسائل الإعلام لم يكن مقررا سلفا، وأشار إلى أن ترامب كثيرا ما يدلي بتصريحات مرتجلة.

وأضاف المصدر أن ترامب طلب شخصيا البيان الذي أصدره المتحدث باسم حملته.

وكرس ترامب قدرا كبيرا من خطابه في التجمع الحاشد في مهاجمة وسائل الإعلام، وأشار في نقطة ما إلى كاميرات التلفزيون وقال "إيه.بي.سي، إنها وسيلة أخبار كاذبة. سي.بي.إس وإيه.بي.سي وإن.بي.سي. هؤلاء في رأيي.. في رأيي أشخاص فاسدون بشكل خطير".

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