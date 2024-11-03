قوات الاحتلال تقتحم الخليل وقلقيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الاثنين، بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وفتشت منازل عدة واعتقلت مواطنين فلسطينيين.
وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن
قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية داهمت أحياء عدة في البلدة، خصوصا حي عصيدة
ومثلث الزرعي واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابين من
عائلتي أبو ماريا والعلامي، ونقلتهما إلى الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين،
بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل ومتاجر على الطريق
الرابط ببلدة كفر ثلث.
وشهدت البلدة، بحسب مصادر محلية، حالة من
التوتر بعد اقتحام القوات منزلاً ومتجراً، وتفتيشهما بطريقة استفزازية أدت إلى
تضرر الممتلكات.
وفي تصعيد مماثل، اقتحمت تلك القوات بلدة كفر
ثلث وقرية سنيريا جنوب قلقيلية، حيث أطلقت قنابل صوتية بكثافة لترهيب المواطنين،
ما تسبب في حالة من الذعر، وخاصة في صفوف الأطفال.
وشوهدت تعزيزات عسكرية كبيرة ترافق الاقتحامات،
في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال سياسة التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من الضفة
الغربية.
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