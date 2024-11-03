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قوات الاحتلال تقتحم الخليل وقلقيلية

11/3/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وفتشت منازل عدة واعتقلت مواطنين فلسطينيين.
وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية داهمت أحياء عدة في البلدة، خصوصا حي عصيدة ومثلث الزرعي واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابين من عائلتي أبو ماريا والعلامي، ونقلتهما إلى الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل ومتاجر على الطريق الرابط ببلدة كفر ثلث.

وشهدت البلدة، بحسب مصادر محلية، حالة من التوتر بعد اقتحام القوات منزلاً ومتجراً، وتفتيشهما بطريقة استفزازية أدت إلى تضرر الممتلكات.

وفي تصعيد مماثل، اقتحمت تلك القوات بلدة كفر ثلث وقرية سنيريا جنوب قلقيلية، حيث أطلقت قنابل صوتية بكثافة لترهيب المواطنين، ما تسبب في حالة من الذعر، وخاصة في صفوف الأطفال.

وشوهدت تعزيزات عسكرية كبيرة ترافق الاقتحامات، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال سياسة التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

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