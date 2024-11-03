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الغامدي مديرا للعهد - جريدة الوطن السعودية

11/3/2024 11:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، الدكتور حاتم بن أحمد العمري، قرارًا يقضي بتكليف بندر بن غرم الله الغامدي مديرًا للعهد والأصول بمستشفيات المشاعر المقدسة بتجمع مكة المكرمة الصحي.

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