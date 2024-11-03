إسماعيل إلى رقيب - جريدة الوطن السعودية

إسماعيل إلى رقيب - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/3/2024 11:21:04 PM
(MENAFN
- Al Watan)
صدرت الموافقة بترقية إسماعيل محمد مشاري الحدري من رتبة وكيل رقيب إلى رقيب بالقوات المسلحة.
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