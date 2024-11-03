أمير تبوك يقلد الشيباني رتبته - جريدة الوطن السعودية

أمير تبوك يقلد الشيباني رتبته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/3/2024 11:21:04 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قلد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة، مرافقه الأمني الرائد مظلي، مشاري بن سطام الشيباني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة رائد، وتمنى للرائد الشيباني التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
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