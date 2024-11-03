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من تأليف وليم شكسبير إلى تأليف الذكاء الإصطناعي التوليدي

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وتبقى اللغة المفتاح الرئيس في توليد الأفكار حتى في زمن تحدّثت فيه الآلات؛ مُعلنةً عن شّاكلة جديدة من شاكلات الكتابة تدعى النصوص المولّدة عن طريق الذكاء الإصطناعي. ففي أكتوبر 2018، أعلن معمل أبحاث معالجة اللغات الطبيعية في شركة google عن خوارزمية التعلم اللغوي الثنائي الإتجاه (BERT) والتي نقلت علم معالجة اللغات الطبيعية إلى مستوى متقدم بسبب قوة فهمها للغات البشرية، مما رفع سقف الطموحات والآمال وزاد حدة التنافس بين الشركات التقنية.
ولم يمض بعدها إلا بضعة أشهر حتى أطلقت شركة OpenAI المنافس الشهير وخوارزمية اللغة التوليدية المعروفة (GPT-2) . توالت بعدها الإنجازات في تسخير خوارزميات اللغة حتى ظهر روبوت الدردشة (ChatGPT) والذي تستند عليه اليوم كثير من التطبيقات الذكية ومن ضمنها تلك التي تولّد بيانات صوتية أو صورية. فيظهر لنا أنه عندما هُندست هذة الخوارزميات لترقى بفهم تعقيد اللغة البشرية الطبيعية، أصبحت قادرة على التوليد بشكل يحاكي الطريقة التي يولّد بها الإنسان أفكاره ويعبر عنها بأشكال مختلفة؛ فولّدت لنا الخوارزميات مختلف المنتجات التقنية.
حيث أن عملية هندسة البيانات اللغوية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُغذى بها خلايا الشبكات العصبية الإصطناعية من أجل معالجتها رياضياً وحساب أوزانها بمعادلات رياضية؛ مع الأخذ بعين الإعتبار العلاقة الترابطية النحوية بين مفرداتها هي عملية معقدة جداً شغلت المجتمع التقني وبُذلت الجهود الحثيثة من أجل تفكيك هذا التعقيد والخروج بحلول رقمية لفهم اللغات على إختلاف أشكالها وتفسير العلاقات اللغوية "المُرقمنة". فأصبحت النصوص التوليدية كأنها تصدر من كاتب بشري "خبير" ممسكاً بقلمه السحري ويجيب عما يُسأل عنه، حتى أصبح كثير من المستخدمين يثق ثقة عمياء بهذا الكاتب الآلي - في الأصل - لإنجاز كثير من مهامهم خاصةً الكتابية منها ومن ثم نسبتها إليهم. ومن هنا أصبحنا نواجه قضية جدلية وهي قضية تحديد هوية الكاتب.
هذه القضية في الواقع أزلية آثارت ضجة في عدد من الحُقب الزمنية كان أشهرها قضية التحقق من كتابات المؤلف الشهير وِلْيَمْ شكسبير. ونستطيع القول بأن هذه الفترة كانت بداية ظهور ملامح علم معالجة اللغات الطبيعية، أهمها قياس النهج الأسلوبي في الكتابة. فقد أثار بعض الفلاسفة شكوكا حول هوية الكاتب الحقيقي خلف مؤلفات شكسبير حيث كانت الفرضية المطروحة وقتها أنه لا يمكن أن تكون هذة الكوكبة من الإبداعات والخيالات الأدبية هي نتاج عبقرية رجل واحد فقط. وتم جمع الدلائل اللغوية لكن كانت تتأرجح هذه الدلائل ما بين كفتي الإثبات والنفي؛ خاصة عند إعتبار طبيعية أدوات التحليل والمعالجة اللغوية آنذاك.
وهنا اليوم يتكرر ظهور القضية بإختلاف الشخصيات وإختلاف المشهد المسرحي ككل.
فاليوم يعتمد الإنسان على مؤلفات الآلة التوليدية بشكل يتم فيه دفن الأفكار والإبداع البشري، فأصبح لزاماً دراسة هذة الممارسات الجديدة وتطوير الحلول الرقمية التي تحّد منها.
وبالفعل إنشغلت المجتمعات البحثية في تسخير الخورازميات الذكية، والتعمق في الدلائل اللغوية الرقمية من أجل قضية تحديد هوية كاتب النص. هذه القضية لها أبعاد إجتماعية وتعليمية وفكرية، بل وأيضاً لها أبعاد أمنية خاصة فيما يتعلق بالبحث الجنائي الرقمي في بيانات شبكة الويب العالمية والتي غالباً ماتكون مجهولة الهوية أو المصدر.
فما بين دراسات الأسلوبية الإحصائية في الكتابة وما بين دراسات تحليل المفردات اللغوية النحوية، وإمتداداً إلى خوارزميات الآلة وقدرتها على فهم الأنماط والتراكيب اللغوية في النصوص المختلفة، يتم تسخيركل ذلك من أجل إكتشاف أوالتنبؤ بهوية كاتب النص أو سماته الشخصية.
فالنصوص المُولّدة آلياً - حالياً - تحاكي فقط السمات السطحية في الكتابة البشرية ما يجعلها تفتقر إلى العمق الفكري الذي يستطع البشر التعبير عنه والذي يكون ممزوج بالعاطفة والتجربة الشخصية التي تنعكس على الأسلوب الكتابي المميز لكل مؤلف. بينما النصوص التوليدية مستوحاة من التجربة فقط، أوما تسمي بعملية التدريب في الشبكات العصبية الإصطناعية، فتتولد نصوص منطقية "رقمية " متجردةً من العمق الفكري والعاطفي. كما أن النصوص المُولّدة آلياً تفتقر إلى الأصالة والتي هي من أهم سمات الإبداع البشري، وكأنها كتابات ذات قوالب تملأ بها محتوياتها التوليدية أو نصوص تفرط في إستخدام الكليشيهات. ناهيك عن قضية التحيز الفكري الذي يصاحب النصوص المُولّدة آلياً بسبب ماقد تحمله بيانات التدريب الآلي من توجّه ديني أوثقافي، أو حتى السرد التاريخي المغلوط فيها.
فهل تظافر الجهود البحثية والتقنية في تطوير خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية سيُمكن قطارالذكاء الإصطناعي من الوصول إلى محطة السمات الإبداعية الحقيقية ويحمل معه النضج الأدبي البشري على متن حمولته لينطلق بها الى محطات المجهول العلمي؟ وهل سنرى كتابات مولّدة ألياً تنافس كتابات مثل كتابات وِلْيَمْ شكسبير الشهيرة في إبداعاتها وخيالاتها؟
فالكثير من القضايا الجدليه الأخرى اليوم تُناقش هذا التطورالحاصل في مجال الذكاء الإصطناعي التوليدي، وتحتاج إلى تظافر الجهود للخروج بتوصيات مدروسة في آليات الإستفادة من الذكاء الإصطناعي التوليدي؛ بما يتناغم مع تجنيد الخوارزميات اللغوية والإستشراف البشري للتنبؤ بمستقبل الذكاء الإصطناعي التوليدي.

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