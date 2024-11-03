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6 أعوام والشهيب تخوض تحديا عالميا

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) على مدى 6 أعوام متتالية، تخوض تشكيلية ((سعودية)) تحديًا عالميًا، لرسم 31 رسمة يوميا في أكتوبر من كل عام تحت مسمى ((Inktober))، وذلك باستخدام أقلام الحبر السوداء فقط، ومشاركة تلك الرسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشارك سنويًا فيه أكثر من 3 ملايين تشكيلي من مختلف دول العالم. وأبانت التشكيلية منيرة الشهيب، على هامش المعرض الشخصي الأول لها، الذي حمل مسمى ((معرض إنكتوبر للفنانة الشهيب))، في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، أن التحدي مدته شهر، بواقع رسمة واحدة في كل يوم طوال أيام شهر أكتوبر، ويركز على تحسين المهارات وتطوير عادات الرسم الإيجابية، ويهدف إلى تشجيع في توسيع قدرات التشكيليين، ودعم التفكير والممارسات الإبداعية، ماضية بقولها: إن التحدي تأسس في عام 2009 على يد التشكيلي الأمريكي جيك باركر، وكانت أولى مشاركاتها في التحدي في عام 2019، وهي مستمرة حتى وقتنا الحالي، وتتنظر بشغف تحدي 2025، مع التزامها بـ((الاستدامة)) في المشاركة بالتحدي، وهي الوسيلة المثلى في تطور رسومها عامًا بعد عام. ويضم المعرض 6 أقسام لكل قسم فيه 31 رسمة.
4 ساعات
أضافت الشهيب أن الجهة المسؤولة عن التحدي تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية موقعًا لها، وفي سبتمبر من كل عام تعلن الجدول اليومي لعناوين ومسميات الرسوم لكل يوم، وهي فرصة سانحة للبدء في إعداد التصاميم الأولية منذ الساعات الأولى لتسلم الجدول الزمني للرسوم، لافتة إلى أن معدل الوقت الزمني ((المستغرق)) لإنجاز الرسمة الواحدة 4 ساعات، وطموحها البدء في تسويق التحدي داخل السعودية، لانخراط المزيد من التشكيليين، وأولى تلك المراحل إطلاق مجموعة على تطبيق التراسل الفوري ((واتس آب)) على أجهزة الاتصالات الحديثة، حيث إن خبرتها الممتدة لـ 6 أعوام أكسبتها الكثير من المعلومات، وهي قادرة على مشاركة الراغبين في الانخراط بالتحدي، وتقديم كل الدعم والمساندة لتسجيل حضور سعودي قويا، ولا سيما أن هناك الكثير من التشكيليين والتشكيليات السعوديين المتميزين، والقادرين على خوض التحدي بجدارة عالية. وأشارت إلى أن Inktober مكونة من Ink الحبر، October أكتوبر، وبات شهر أكتوبر من كل عام فرصة سانحة للفنانين لتحدي أنفسهم، والتواصل مع فنانين آخرين، والاطلاع على أعمالهم ورسومهم، والتعرف على تفاصيل جديدة من خلال رسوم الآخرين.

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