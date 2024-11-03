6 أعوام والشهيب تخوض تحديا عالميا

(MENAFN
- Al Watan)
على مدى 6 أعوام متتالية، تخوض تشكيلية ((سعودية)) تحديًا عالميًا، لرسم 31 رسمة يوميا في أكتوبر من كل عام تحت مسمى ((Inktober))، وذلك باستخدام أقلام الحبر السوداء فقط، ومشاركة تلك الرسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشارك سنويًا فيه أكثر من 3 ملايين تشكيلي من مختلف دول العالم. وأبانت التشكيلية منيرة الشهيب، على هامش المعرض الشخصي الأول لها، الذي حمل مسمى ((معرض إنكتوبر للفنانة الشهيب))، في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، أن التحدي مدته شهر، بواقع رسمة واحدة في كل يوم طوال أيام شهر أكتوبر، ويركز على تحسين المهارات وتطوير عادات الرسم الإيجابية، ويهدف إلى تشجيع في توسيع قدرات التشكيليين، ودعم التفكير والممارسات الإبداعية، ماضية بقولها: إن التحدي تأسس في عام 2009 على يد التشكيلي الأمريكي جيك باركر، وكانت أولى مشاركاتها في التحدي في عام 2019، وهي مستمرة حتى وقتنا الحالي، وتتنظر بشغف تحدي 2025، مع التزامها بـ((الاستدامة)) في المشاركة بالتحدي، وهي الوسيلة المثلى في تطور رسومها عامًا بعد عام. ويضم المعرض 6 أقسام لكل قسم فيه 31 رسمة.
4 ساعات
أضافت الشهيب أن الجهة المسؤولة عن التحدي تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية موقعًا لها، وفي سبتمبر من كل عام تعلن الجدول اليومي لعناوين ومسميات الرسوم لكل يوم، وهي فرصة سانحة للبدء في إعداد التصاميم الأولية منذ الساعات الأولى لتسلم الجدول الزمني للرسوم، لافتة إلى أن معدل الوقت الزمني ((المستغرق)) لإنجاز الرسمة الواحدة 4 ساعات، وطموحها البدء في تسويق التحدي داخل السعودية، لانخراط المزيد من التشكيليين، وأولى تلك المراحل إطلاق مجموعة على تطبيق التراسل الفوري ((واتس آب)) على أجهزة الاتصالات الحديثة، حيث إن خبرتها الممتدة لـ 6 أعوام أكسبتها الكثير من المعلومات، وهي قادرة على مشاركة الراغبين في الانخراط بالتحدي، وتقديم كل الدعم والمساندة لتسجيل حضور سعودي قويا، ولا سيما أن هناك الكثير من التشكيليين والتشكيليات السعوديين المتميزين، والقادرين على خوض التحدي بجدارة عالية. وأشارت إلى أن Inktober مكونة من Ink الحبر، October أكتوبر، وبات شهر أكتوبر من كل عام فرصة سانحة للفنانين لتحدي أنفسهم، والتواصل مع فنانين آخرين، والاطلاع على أعمالهم ورسومهم، والتعرف على تفاصيل جديدة من خلال رسوم الآخرين.
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