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كسر قاعدة عمرها 100 عام يعيد كتابة الكيمياء ويغير تطور الأدوية

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) في اكتشاف مثير قد يغير مجرى الأبحاث الكيميائية، أثبت علماء من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) أن قاعدة أساسية في الكيمياء العضوية، والتي ظلت سارية المفعول منذ 100 عام، ليست كما كانت تُعتقد. وهذا الاكتشاف الكبير يفتح آفاقا جديدة لتطوير الأدوية والبحث الصيدلاني. وتعرف القاعدة باسم ((قاعدة بريدت)) (Bredt›s rule)، أُقرت في عام 1924. وكانت تُعتبر بمثابة قانون راسخ في الكيمياء، حيث منعت الباحثين من وضع الروابط المزدوجة بين ذرات الكربون في مواضع معينة ضمن الهياكل الجزيئية المعقدة. لقد كان الأمر كمن يخبر المهندسين أنهم لا يستطيعون بناء نوع معين من الجسور لأن قوانين الفيزياء تمنع ذلك، وفقًا لموقع ((studyfinds)).
إعادة التفكير
قاد البحث البروفيسور نيل غارغ، أستاذ الكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة في UCLA، الذي أشار إلى أن ((الناس لا يستكشفون أوليفينات مضادة لبريدت لأنهم يعتقدون أنهم لا يستطيعون ذلك)). وأضاف ((يجب ألا تكون لدينا قواعد كهذه، أو إذا كانت موجودة، فيجب أن تكون تذكيرًا مستمرًا بأنها مجرد إرشادات، وليست قواعد صارمة)). ولفهم أهمية هذا الاكتشاف، تخيل الجزيئات العضوية كأبنية ثلاثية الأبعاد صغيرة، تشبه بناءات الليغو. تحتوي هذه الهياكل غالبًا على ما يُعرف بـ ((الروابط المزدوجة)) بين ذرات الكربون. وفقًا للقواعد التقليدية، يجب أن تكون هذه الروابط مسطحة، ولا يمكن أن توجد في مواضع ملتوية معينة داخل الجزيء. ومع ذلك، تمكن فريق غارغ من تجاوز هذه القيود باستخدام إستراتيجية كيميائية ذكية، حيث قاموا بمعالجة جزيئات معينة تُعرف باسم ((السيليد بوزوهاليد)) (silyl pseudohalides) مع الفلورايد. نظرًا لأن هذه الهياكل ((الممنوعة)) غير مستقرة للغاية، طور الفريق أيضًا طريقة لـ((حصرها))، مما يجعلها مفيدة لتفاعلات كيميائية أخرى. وهذا يعني أن هذه الهياكل الجديدة قد تفتح مجالات جديدة في تطوير الأدوية.
التطبيقات المحتملة
كما أشار غارغ، هناك دفعة كبيرة في صناعة الأدوية لتطوير تفاعلات كيميائية تنتج هياكل ثلاثية الأبعاد، مثل تلك التي تم إنشاؤها في دراستهم، حيث يمكن استخدامها لاكتشاف أدوية جديدة. البحث الذي نُشر في مجلة ((Science)) المرموقة، كان نتيجة جهد جماعي شارك فيه طلاب الدراسات العليا والباحثون ما بعد الدكتوراه في UCLA.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من هذه الإنجازات، هناك بعض القيود على هذه الدراسة. تتطلب عملية تصنيع أوليفينات مضادة لبريدت ظروفًا دقيقة، بما في ذلك درجات حرارة وتركيبات كيميائية معينة، مما قد يحد من تطبيقاتها العملية. كما أن النماذج الحاسوبية، على الرغم من قوتها، قد لا تكون قادرة على التنبؤ بكل السلوكيات الممكنة لهذه الجزيئات.
ومع ذلك، فإن هذه الأبحاث توفر رؤى جديدة حول كيفية إنشاء واستخدام أوليفينات مضادة لبريدت، والتي كانت مسبقًا تُعتبر غير قابلة للوصول. هذه النتائج لا تتحدى فقط قاعدة بريدت التي تمسكت بها الكيمياء لفترة طويلة، بل تفتح أيضًا أبوابًا لإنشاء مركبات معقدة قد تكون لها تطبيقات في مجالات الصيدلة وعلوم المواد.
في ختام حديثه، أبرز غارغ أهمية إعادة التفكير في القواعد العلمية، مؤكدًا أن كسر القواعد يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات رائدة. إن هذا الاكتشاف يُذكّرنا بأن العلم هو مجال يتطلب الإبداع والابتكار، حتى في وجه القواعد التي تبدو غير قابلة للتغيير.
01. كسر قاعدة بريدت التي تمنع وضع الروابط المزدوجة في مواضع معينة.
02. الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لتطوير الأدوية.
03. استخدام الفلورايد لتجاوز القيود التقليدية في تركيب الجزيئات.
04. التركيز على هياكل ثلاثية الأبعاد يسهل اكتشاف أدوية جديدة.
05. العملية تتطلب ظروفًا دقيقة، مما يحد من تطبيقاتها.
06. أهمية مراجعة القواعد العلمية القديمة لتحقيق تقدم في المعرفة.

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