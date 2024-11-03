كسر قاعدة عمرها 100 عام يعيد كتابة الكيمياء ويغير تطور الأدوية

(MENAFN
- Al Watan)
في اكتشاف مثير قد يغير مجرى الأبحاث الكيميائية، أثبت علماء من جامعة
كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) أن قاعدة أساسية في الكيمياء العضوية، والتي ظلت سارية المفعول منذ 100 عام، ليست كما كانت تُعتقد. وهذا الاكتشاف الكبير يفتح آفاقا جديدة لتطوير الأدوية والبحث الصيدلاني. وتعرف القاعدة باسم ((قاعدة بريدت)) (Bredt›s rule)، أُقرت في عام 1924. وكانت تُعتبر بمثابة قانون راسخ في الكيمياء، حيث منعت الباحثين من وضع الروابط المزدوجة بين ذرات الكربون في مواضع معينة ضمن الهياكل الجزيئية المعقدة. لقد كان الأمر كمن يخبر المهندسين أنهم لا يستطيعون بناء نوع معين من الجسور لأن قوانين الفيزياء تمنع ذلك، وفقًا لموقع ((studyfinds)).
إعادة التفكير
قاد البحث البروفيسور نيل غارغ، أستاذ الكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة في UCLA، الذي أشار إلى أن ((الناس لا يستكشفون أوليفينات مضادة لبريدت لأنهم يعتقدون أنهم لا يستطيعون ذلك)). وأضاف ((يجب ألا تكون لدينا قواعد كهذه، أو إذا كانت موجودة، فيجب أن تكون تذكيرًا مستمرًا بأنها مجرد إرشادات، وليست قواعد صارمة)). ولفهم أهمية هذا الاكتشاف، تخيل الجزيئات العضوية كأبنية ثلاثية الأبعاد صغيرة، تشبه بناءات الليغو. تحتوي هذه الهياكل غالبًا على ما يُعرف بـ ((الروابط المزدوجة)) بين ذرات الكربون. وفقًا للقواعد التقليدية، يجب أن تكون هذه الروابط مسطحة، ولا يمكن أن توجد في مواضع ملتوية معينة داخل الجزيء. ومع ذلك، تمكن فريق غارغ من تجاوز هذه القيود باستخدام إستراتيجية كيميائية ذكية، حيث قاموا بمعالجة جزيئات معينة تُعرف باسم ((السيليد بوزوهاليد)) (silyl pseudohalides) مع الفلورايد. نظرًا لأن هذه الهياكل ((الممنوعة)) غير مستقرة للغاية، طور الفريق أيضًا طريقة لـ((حصرها))، مما يجعلها مفيدة لتفاعلات كيميائية أخرى. وهذا يعني أن هذه الهياكل الجديدة قد تفتح مجالات جديدة في تطوير الأدوية.
التطبيقات المحتملة
كما أشار غارغ، هناك دفعة كبيرة في صناعة الأدوية لتطوير تفاعلات كيميائية تنتج هياكل ثلاثية الأبعاد، مثل تلك التي تم إنشاؤها في دراستهم، حيث يمكن استخدامها لاكتشاف أدوية جديدة. البحث الذي نُشر في مجلة ((Science)) المرموقة، كان نتيجة جهد جماعي شارك فيه طلاب الدراسات العليا والباحثون ما بعد الدكتوراه في UCLA.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من هذه الإنجازات، هناك بعض القيود على هذه الدراسة. تتطلب عملية تصنيع أوليفينات مضادة لبريدت ظروفًا دقيقة، بما في ذلك درجات حرارة وتركيبات كيميائية معينة، مما قد يحد من تطبيقاتها العملية. كما أن النماذج الحاسوبية، على الرغم من قوتها، قد لا تكون قادرة على التنبؤ بكل السلوكيات الممكنة لهذه الجزيئات.
ومع ذلك، فإن هذه الأبحاث توفر رؤى جديدة حول كيفية إنشاء واستخدام أوليفينات مضادة لبريدت، والتي كانت مسبقًا تُعتبر غير قابلة للوصول. هذه النتائج لا تتحدى فقط قاعدة بريدت التي تمسكت بها الكيمياء لفترة طويلة، بل تفتح أيضًا أبوابًا لإنشاء مركبات معقدة قد تكون لها تطبيقات في مجالات الصيدلة وعلوم المواد.
في ختام حديثه، أبرز غارغ أهمية إعادة التفكير في القواعد العلمية، مؤكدًا أن كسر القواعد يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات رائدة. إن هذا الاكتشاف يُذكّرنا بأن العلم هو مجال يتطلب الإبداع والابتكار، حتى في وجه القواعد التي تبدو غير قابلة للتغيير.
01. كسر قاعدة بريدت التي تمنع وضع الروابط المزدوجة في مواضع معينة.
02. الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لتطوير الأدوية.
03. استخدام الفلورايد لتجاوز القيود التقليدية في تركيب الجزيئات.
04. التركيز على هياكل ثلاثية الأبعاد يسهل اكتشاف أدوية جديدة.
05. العملية تتطلب ظروفًا دقيقة، مما يحد من تطبيقاتها.
06. أهمية مراجعة القواعد العلمية القديمة لتحقيق تقدم في المعرفة.
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