الشروع في بناء أكبر مبنى في العالم بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
بدأت أعمال البناء في مبنى ((المكعب))، الذي سيكون أكبر مبنى في العالم في العاصمة السعودية الرياض. وستكون المدينة الداخلية بمثابة النقطة المحورية لتطوير مساحته 7 أميال مربعة، ويطلق عليه اسم ((المربع))، وهو حي وسط مدينة الرياض الجديد.
وتعد أخبار بدء أعمال البناء في المبنى المكعب الشكل، مجرد واحدة من 14 مشروعًا ضخمًا في السعودية، حيث تستعد المملكة لاستضافة معرض
إكسبو الرياض 2030. 180 مليار ريال التكلفة
تبلغ تكلفة أكبر مبنى في العالم 48 مليار دولار (180 مليار ريال)، حيث سيحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية.
ويجمع المكعّب بين العمارة النجدية الأصيلة والتقنيات الحديثة المتطورة، من التجارب الرقمية الغامرة إلى تجارب الهولوجرام ثلاثية الأبعاد. تضم هذه الأيقونة برجًا على قاعدة حلزونية ضخمة، ويوفر مزيجًا فريدًا من تجارب الضيافة الراقية، والمعالم الثقافية والسياحية والوحدات السكنية والفندقية والمساحات التجارية والمنشآت الترفيهية. عند مدخل المكعب، يمر الزوار عبر بوابة تُسهّل الانتقال من صخب المدينة إلى ممر مشاة هادئ يُساعدهم على تحديد الاتجاهات
1300 قدم
إن كلمة ((مكعب)) مشتقة من الكلمة العربية التي تعني المكعب، وهي عبارة عن مبنى ضخم متجانس متماثل تمامًا بتصاميم مستوحاة من الطراز النجدي. ومن المقرر أن يكون للهيكل ارتفاع وعرض وطول بنفس القياس تمامًا: 1300 قدم.
وعلى مساحة تزيد عن مليوني قدم مربع، سيضم أكبر مبنى في العالم مجموعة من مراكز التسوق والمعالم الثقافية والسياحية، إضافة إلى الوحدات السكنية والفندقية والمساحات التجارية والمرافق الترفيهية.
وستتوزع هذه الوظائف على طول الزوايا الأربع لهذا المبنى الشاهق ذي الشكل المكعب. وفي الوسط، سيكون هناك بهو على شكل قبة بارتفاع 1300 قدم مع برج حلزوني محاط بالداخل. وسينبض هذا البهو، المغطى بستائر عرض من الداخل، بالحياة من خلال تجارب رقمية ثلاثية الأبعاد غامرة، على غرار مبنى The Sphere.
ويوجد في قلب ناطحة السحاب ذات الشكل المكعب درج حلزوني شاهق من شأنه أن يشكل عالمها العام ومنطقة الترفيه الخاصة بها. موعد الانتهاء من المكعب
ومن المقرر أن يكتمل بناء ناطحة السحاب ((مكعب)) في عام 2030، وهي جزء من حي المربع الأوسع - وسط مدينة الرياض الجديد. وسيضم المشروع أكثر من 100 ألف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية، فضلا عن أكثر من 10 ملايين قدم مربع من المتاجر و15 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية. وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة المربع الجديدة للتطوير الأمير محمد بن سلمان، أن وسط مدينة الرياض الجديد سيكون موطنًا أيضًا لمتحف وجامعة للتكنولوجيا والتصميم ومجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية والثقافية. حقائق وأرقام عن المكعب
11 منطقة ترفيهية رئيسية تحيط به
مساحة ضخمة تبلغ 2 مليون متر مربع
من أبرز الوجهات التي تعزز نمط حياة صحي
أكثر من 2 مليون متر مربع من المساحات
أكثر من 10 مناطق ترفيهية أساسية
تصاميم مستوحاة من الطراز النجدي
تجارب تقنية تفاعلية متكاملة
أطول مبنى في الرياض
المكعب 400 متر × 400 متر × 400 متر.
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