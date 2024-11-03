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الشروع في بناء أكبر مبنى في العالم بالرياض

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أعمال البناء في مبنى ((المكعب))، الذي سيكون أكبر مبنى في العالم في العاصمة السعودية الرياض. وستكون المدينة الداخلية بمثابة النقطة المحورية لتطوير مساحته 7 أميال مربعة، ويطلق عليه اسم ((المربع))، وهو حي وسط مدينة الرياض الجديد.
وتعد أخبار بدء أعمال البناء في المبنى المكعب الشكل، مجرد واحدة من 14 مشروعًا ضخمًا في السعودية، حيث تستعد المملكة لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030.
180 مليار ريال التكلفة
تبلغ تكلفة أكبر مبنى في العالم 48 مليار دولار (180 مليار ريال)، حيث سيحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية.
ويجمع المكعّب بين العمارة النجدية الأصيلة والتقنيات الحديثة المتطورة، من التجارب الرقمية الغامرة إلى تجارب الهولوجرام ثلاثية الأبعاد. تضم هذه الأيقونة برجًا على قاعدة حلزونية ضخمة، ويوفر مزيجًا فريدًا من تجارب الضيافة الراقية، والمعالم الثقافية والسياحية والوحدات السكنية والفندقية والمساحات التجارية والمنشآت الترفيهية. عند مدخل المكعب، يمر الزوار عبر بوابة تُسهّل الانتقال من صخب المدينة إلى ممر مشاة هادئ يُساعدهم على تحديد الاتجاهات

1300 قدم
إن كلمة ((مكعب)) مشتقة من الكلمة العربية التي تعني المكعب، وهي عبارة عن مبنى ضخم متجانس متماثل تمامًا بتصاميم مستوحاة من الطراز النجدي. ومن المقرر أن يكون للهيكل ارتفاع وعرض وطول بنفس القياس تمامًا: 1300 قدم.
وعلى مساحة تزيد عن مليوني قدم مربع، سيضم أكبر مبنى في العالم مجموعة من مراكز التسوق والمعالم الثقافية والسياحية، إضافة إلى الوحدات السكنية والفندقية والمساحات التجارية والمرافق الترفيهية.
وستتوزع هذه الوظائف على طول الزوايا الأربع لهذا المبنى الشاهق ذي الشكل المكعب. وفي الوسط، سيكون هناك بهو على شكل قبة بارتفاع 1300 قدم مع برج حلزوني محاط بالداخل. وسينبض هذا البهو، المغطى بستائر عرض من الداخل، بالحياة من خلال تجارب رقمية ثلاثية الأبعاد غامرة، على غرار مبنى The Sphere.
ويوجد في قلب ناطحة السحاب ذات الشكل المكعب درج حلزوني شاهق من شأنه أن يشكل عالمها العام ومنطقة الترفيه الخاصة بها.
موعد الانتهاء من المكعب
ومن المقرر أن يكتمل بناء ناطحة السحاب ((مكعب)) في عام 2030، وهي جزء من حي المربع الأوسع - وسط مدينة الرياض الجديد. وسيضم المشروع أكثر من 100 ألف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية، فضلا عن أكثر من 10 ملايين قدم مربع من المتاجر و15 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية. وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة المربع الجديدة للتطوير الأمير محمد بن سلمان، أن وسط مدينة الرياض الجديد سيكون موطنًا أيضًا لمتحف وجامعة للتكنولوجيا والتصميم ومجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية والثقافية.
حقائق وأرقام عن المكعب
11 منطقة ترفيهية رئيسية تحيط به
مساحة ضخمة تبلغ 2 مليون متر مربع
من أبرز الوجهات التي تعزز نمط حياة صحي
أكثر من 2 مليون متر مربع من المساحات
أكثر من 10 مناطق ترفيهية أساسية
تصاميم مستوحاة من الطراز النجدي
تجارب تقنية تفاعلية متكاملة
أطول مبنى في الرياض
المكعب 400 متر × 400 متر × 400 متر.

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