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أسرار البيت لا تطلع

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) دائما ما نسمع عبارة البيوت أسرار، ولعل كثيرين لا يدركون أن إبقاء حائط من الخصوصية هو أمر جيد جدا وخصوصا لدى المتزوجين.
الزواج لدينا عبارة عن ارتباط عائلة بعائلة والتزامات اجتماعية لا نهاية لها، وهذا قد يكون أمراً إيجابياً. في هذه الحالة على الزوج والزوجة أن يكونا على قلب واحد من حيث مظهرهما أمام الجميع، وكأي مدير ناجح لا تخرج مشاكل إدارته للعلن إلا ما ندر فإن صورة الزوجين تحتاج لرعاية فائقة. فعندما تحدث مشكلة بين الزوجين فإن أطراف الصراع في العائلة من طرف الزوج والزوجة ليسوا محايدين مهما بلغوا من عدالة، وطبيعة الإنسان أن يضيف التوابل للحوادث التي تقع له، ويضخمها وفقاً لتجاربه في الحياة، سواء كان ذلك عفوياً أو متعمداً. لهذا فعلى الزوجين ألا تخرج مشاكل بيتهما للعلن أبدا، وهذا أفضل حل. لأن دخول أطراف آخرين للصراع يؤججه ولا يحل شيئاً، بل يصنع سمعة سيئة لأحد الزوجين، دون إمكانية لإصلاح هذا الضرر الذي للأسف يورث على شكل تجربة سيئة للأبناء ولأبناء العم والخال والأحفاد..إلخ.
((السياسة فن الممكن))، والحكمة تقتضي أحياناً أن تحل الموضوع بيدك لا بيد أحد سواك.

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