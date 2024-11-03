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شروط الوظيفة إجادة العربية

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يُحكى أن غراباً حاول تقليد مشية الحمامة فلم يستطع، وحاول العودة إلى مشيته فنسيها، وصار يعرج. هذا ما أخشاه تحديداً مع الاحترام للجميع أن يحدث. القصة باختصار إذا استعرضنا المشهد على رسم بياني يمثل المنحنيات والتقلبات. فنحن بدأنا بالاهتمام باللغة العربية وأعطيناها حقها من حيث الحرص على تعليم الأجيال، ولأنها لغة القرآن- بطبيعة الحال- فالجميع يحرص على إتقانها وبمصادر مختلفة. ثم مع الحراك والثورة المعرفية التي حدثت ولا تزال، ولاتساع دائرة التواصل والانفتاح على العالم، بدأت الحاجة لتعلم اللغة الإنجليزية.
ويُلاحظ في العصر الحاضر اهتمام متزايد من الآباء بتعليم اللغة الإنجليزية لأطفالهم وأبنائهم. العولمة وزيادة فرص العمل أحد الأسباب الرئيسة، فالإنجليزية أصبحت لغة الأعمال والتكنولوجيا، ويتطلع كثير من الآباء إلى تجهيز أبنائهم بسلاح اللغة الذي يتيح لهم فرصًا أكبر في سوق العمل المستقبلي. وكذلك التعليم العالي لأن عديداً من التخصصات الجامعية، خصوصاً في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، تُدرّس باللغة الإنجليزية، إضافة إلى الوصول للمعرفة، فهي مفتاح للوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات والمصادر الأكاديمية والمعرفية المتاحة على الإنترنت، وفي المكتبات العالمية. والنقطة الأكثر رواجاً هي السفر والتفاعل مع الثقافات الأخرى.
اليوم هذا التوجه الكلي والاعتماد على اللغة الإنجليزية بدأت تظهر على ملامحه عوامل تعرية. فقلة استخدام اللغة العربية أدت إلى عدة أضرار ثقافية واجتماعية وتعليمية. لعل أولها فقدان الهوية الثقافية، فاللغة العربية جزء أساسي من هويتنا الثقافية، وقلة استخدامها قد تؤدي إلى تراجع الإحساس بالانتماء والترابط الثقافي بين الأجيال. وهذا التوجه تحديدا يتنافى ويتعارض مع توجه قاطرتنا السريعة على مسار الرؤية. كيف لا وعرابها أكد وشدد على الاهتمام بالهوية الثقافية والوطنية في عدة مناسبات. الاعتماد الكلي على اللغة الإنجليزية أضعف التواصل بين الأجيال وزاد الفجوة، حيث يصبح من الصعب على الجيل الشاب التواصل بفاعلية مع الجيل الأكبر الذي يعتمد على العربية في حياته اليومية. إضافة إلى التأثير في مستوى التحصيل العلمي وضعف المحتوى العربي الرقمي.
اقتحم عالمنا اليوم الذكاء الاصطناعي وأصبح يزاحم تفاصيل يومنا. ففي بيئة الأعمال على سبيل المثال أصبح يخدمنا من كتابة البريد الإلكتروني إلى تجهيز العروض الاحترافية. وإذا استمررنا على المثال نفسه لغتنا مهددة بالانقراض، وبدأت أستشعر هذا التهديد من خلال ندرة من يجيد كتابة المحتوى باللغة العربية، فالفرص الوظيفية في البحث عن كاتب محتوى باللغة العربية متمكن، بات أمراً صعباً وصعب جداً.

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