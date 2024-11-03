Monday, 04 November 2024 10:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصراع على نفط الاقتصاد الحديث

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تفيد المعطيات المتوافرة بأنّ قرابة 40% من النّزاعات المسلَّحة، الإقليميّة والدوليّة، والحروب الأهليّة في العالَم على امتداد القرن العشرين وفي الربع الأوّل من القرن الحاليّ، نشبت بسبب النزاعات على امتلاك الموارد الطبيعيّة. فخلال العقدَيْن الأخيرَيْن وحدهما اندلع 18 نزاعاً من هذا النَّوع في مناطق مُختلفة من العالَم. ومع احتدام الصراع اليوم بين الغرب الآيل نفوذه إلى الأفول، والشرق الصاعد وإلى جانبه قسم مُعتبر من الجنوب العالميّ، تلفح النيرانُ مناطق عديدة من العالَم بسبب الثروات الكامنة في باطن أراضيها.
غدت الحروب على الموارد السمة الأبرز للبيئة الأمنيّة العالميّة. وذلك لأسباب أساسيّة أبرزها: أولويّة الاعتبارات الاقتصاديّة في التنافُس الدولي، والطلب المتزايد دوماً على السلع الأساسيّة، وندرة بعض الموارد الرئيسة، والأهميّة المتزايدة للمعادن الثمينة النادرة وغير التقليديّة في الصناعات التكنولوجيّة الحديثة فائقة الدقّة، وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق تضمّ مخزوناتٍ كبيرة من الموارد الحيويّة.
تناول مفكّرون سياسيّون بارزون مفهوم "المبدأ المُحدِّد للبيئة الدوليّة الجديدة"، من أمثال صموئيل هانتغتون الذي يزعم بأنّ القوى المحرّكة للأمن العالَمي سوف يحكمها "صِدام الحضارات"، وروبرت كابلان الذي يصوِّر عالماً تستبدّ به الفوضى وزيادة السكّان، وتوماس فريدمان الذي يُجادل بأنّ "العولمة الاقتصاديّة" غدت السمة السائدة في العالَم. وفي الواقع فإنّ كلّ واحدة من هذه المُقاربات لحقيقة الصراعات على الساحة الدوليّة تملك ما يُسهم به في فهمنا لطبيعة هذه الصراعات وخلفيّاتها، إلّا أنّ أيّاً منها لا تُقدّم تفسيراً متكاملاً لشؤون العالَم الرّاهنة.
تَفترض أطروحة هانتنغتون حول صدام الحضارات العالمي أنّ الدول سوف تُطوِّر سياساتها الأمنيّة على قاعدة الولاء لجماعةٍ دينيّة أو "حضاريّة" بعَيْنِها؛ بيد أنّ الواقع يشير إلى أنّ السعي المحموم وراء "وفرة الموارد" يجري مع تجاهلٍ كلّيّ لأيّ ولاءات "حضاريّة" بعيْنِها. وهذا ما نراه في منطقة حوض قزوين أو الشرق الأوسط أو أفريقيا.
أمّا اندلاع العنف والفوضى في أفريقيا، كما يصوّره كابلان، فلم يثنِ شركات الطاقة الكبرى عن إقامة أعمال تجاريّة نفطيّة مربحة وتطويرها في هذه المناطق، ولا الشركات الغربيّة الأخرى عن العمل على وضع اليد على مكامن المعادن الثمينة والنادرة في القارّة السوداء.
وفي حين تقطع نظريّة فريدمان في العولمة شوطاً طويلاً في اتّجاه تفسير الأسبقيّة الرّاهنة للعلاقات الاقتصاديّة في الشؤون الدوليّة، فإنّها تفترض أنّ معظم النزاعات على الموارد سوف تُحَلّ من خلال آليّات السوق، متجاهلةً بذلك حقيقة أنّ الحكومات شنّت الحروب مراراً من أجل ما اعتبرته "مصالح قوميّة حيويّة". خلاصة القول إنّه من غير المُمكن تفسير القوى المحرّكة لشؤون الأمن العالمي من دون الاعتراف بالأهميّة المحوريّة للمُنافسة على الموارد (من دون التقليل من أولويّة العوامل الجيوسياسيّة بالطبع)، مع التركيز على مسألتَيْن أساسيّتَيْن هما "ندرة الموارد" والطلب المتزايد عليها "الذي لا يشبع".
مع انهيار الاتّحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وتولّي بيل كلينتون السلطة مطلع العام 1993 أصبحت المُقارَبة المرتكزة على الاقتصاد (econocentric) للأمن القومي سياسة رسميّة للإدارة الأميركيّة، عُبِّر عنها رسميّاً على لسان وزير الخارجيّة كريستوفر آنذاك، حين قال: "لن نخجل من ربط دبلوماسيّتنا الرفيعة بأهدافنا الاقتصاديّة". وبعدما أشار إلى أنّ العالَم دخلَ حقبةً تتفوّق فيها المُنافَسة الاقتصاديّة على التنافُس الإيديولوجي، وعدَ بأنّ الإدارة سوف "تدفع الأمن الاقتصادي لأميركا إلى الأمان بالقوّة نفسها وسعة الحيلة اللّتَيْن كرّسناهما لشنّ الحرب الباردة".
من هذا المنطلق يُمكن فهم الاستراتيجيّة الأميركيّة. لقد تمثَّل الهدف الأعلى لهذه الاستراتيجيّة على الدوام في خلْق وصوْن وتعزيز منظومة عالميّة من التحالُفات العسكريّة والسياسيّة قادرة على احتواء الخصوم وإلحاق الهزيمة بهم عند الضرورة. ولكن إلى جانب هذا الهدف الأعلى، ثمّة مجموعة من الأهداف الكبرى الأخرى، من بينها ضمان وصول الولايات المتّحدة إلى مخزوناتِ ما وراء البحار من الموارد الحيويّة، وفي مقدّمها النفط والغاز، تُضاف إليهما الآن باقة من المعادن النادرة والثمينة التي لا بديل منها في الاقتصاد الحديث، اقتصاد المعرفة القائم على التكنولوجيا فائقة الدقّة. وهكذا، تُشكّل حماية تدفّقات الموارد الحيويّة العالميّة سمةً بارزة للسياسة الأمنيّة الأميركيّة، والغربيّة عموماً (وكذلك بالنسبة إلى القوى الكبرى الأخرى أيضاً). بحيث أصبح تحقيق الربط بين المصالح الاقتصاديّة والمصالح الجيوسياسيّة على نحوٍ لا ينفصم في رأس الأولويّات العليا للإدارات الأميركيّة المُتعاقبة. فمن دون تدفُّقٍ ثابتٍ وموثوقٍ للموارد الأساسيّة لا يُمكن للاقتصاد الأميركي أن يتوسّع وينمو ويُنتِج على نحوٍ يَضمن تفوّقه في خضمّ المُنافسة العالميّة في وجه أقطابٍ صاعدة واقتصاداتٍ ناشئة. وفي هذا الإطار فإنّ التدفّق المتواصل لإمدادات الطّاقة أمرٌ حاسم بشكلٍ خاصّ بالنسبة إلى الولايات المتّحدة. فهي، بوصفها المُستهلِك الرئيس للنفط والغاز في العالَم، تَضع في صلب عقيدتها الأمنيّة ضرورة امتلاك حريّة الوصول إلى الإمدادات من ما وراء البحار.
من هنا يَبرز الدور الرئيس للقوّات المسلّحة الأميركيّة في "حماية إمدادات الطّاقة للأمّة". وتبدو الحاجة لاستعمال هذه القوّات في حماية تلك الإمدادات مسألة مفهومة سلفاً من الجمهور الأميركي بشكل عامّ.
المعادن النادرة "نفط" الاقتصاد الحديث
عند الحديث عن الموارد والصراع عليها، كان أوّل ما يتبادر إلى الذّهن مصادر الطّاقة من نفط وغاز، لِما لهما من أهميّة عظمى بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي ولموازين القوى الاقتصاديّة في العالَم. ولكن اليوم، في ظروف الاقتصاد الحديث، الاقتصاد المرتكز على المعرفة، حيث التكنولوجيا فائقة الدقّة وصناعة الإلكترونيّات تلعب دوراً محوريّاً في ترسيخ قوّة هذا الاقتصاد أو ذاك وتعزيز قدرته التنافسيّة وتحديد موقعه في ميزان الاقتصاد العالمي، تبرز أهميّة المعادن النادرة والثمينة التي تدخل في تصنيع تلك التكنولوجيا. من أهمّ تلك المعادن اللّيثيوم Lithium (يُستخدَم في مجال الإلكترونيّات وصناعة البطّاريّات وصناعة أجزاء الطائرات)؛ البالاديوم Palladium (يُستخدم في صناعة عوادم السيّارات وفي مجال الإلكترونيّات وطبّ الأسنان وتنقية الهيدروجين ومعالجة المياه والمجوهرات)؛ البيريليوم Beryllium (يدخل في تصنيع المركبات الفضائيّة والصواريخ والأقمار الصناعيّة ومكابح الطائرات الحربيّة، وتُستخدم صفائح البيريليوم في تصميم الأسلحة النوويّة)؛ التانتالوم Tantalum (يُستخدم في الصناعات الدقيقة للطائرات وبخاصّة مراوح الطائرات النفّاثة وأجزاء الصواريخ والمفاعلات النوويّة وفي الهواتف النقّالة ومعدّات الجراحة)؛ الزركونيوم Zirconium (يدخل في تصنيع المركبات الفضائيّة والتجهيزات المخبريّة والأجهزة الطبيّة وتلبيس المفاعلات النوويّة)؛ الكوبالت Cobalt (تُستخدم سبائك الكوبالت في صناعة ريش العنفات الغازيّة والمحرّكات الفضائيّة)؛ النيوبيوم Niobium (يُستخدم على نطاقٍ واسع في صناعة الهواتف النقّالة والمؤثّرات البصريّة وفي أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي)؛ الكولتان Coltan (يُستخدم في صناعة المكثّفات الكهربائيّة التي تُعتبر أساساً للكثير من الأجهزة الإلكترونيّة، كالهواتف النقّالة والحواسب المحمولة ومُحرِّك الأقراص الضوئيّة)؛ التنغستن tungsten (يُستخدم كعنصر انصهاري مع اليورانيوم المُستخدم في محرّكات الصواريخ النوويّة وفي تحويل الطّاقة الحراريّة والكهربائيّة، وكذلك في الفيزياء النوويّة والطبّ النووي)؛ الهافنيوم Hafnium (يُستخدَم في تصنيع أشباه الموصلات وفي محطّات الطّاقة النووويّة).. وغيرها.
هذه المعادن هي في الواقع كنوز لا تُقدَّر بثمن، لا تقلّ أهميّتها عن الثروات الطاقيّة من نفط وغاز، لا بل يُمكن القول إنّها تفوقها أهميّة في ظروف الاقتصاد الحديث، ويدور حول الوصول إلى مصادرها والاستحواذ عليها اليوم صراعٌ عنيف بين القوى الاقتصاديّة الكبرى في العالَم.
فالنّزاع الدائر على الأرض الأوكرانيّة بين التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، له من دون شكّ أبعاده الجيوسياسيّة، وهي أبعاد تناولناها في مقالاتٍ سابقة. بيد أنّه ينطوي في الوقت نفسه على بُعدٍ آخر لا بدّ من التوقّف عنده. فباطن الأرض الأوكرانيّة غنيٌّ بثروةٍ طائلة من المعادن الثمينة التي يسيل عليها لعاب الدول الغربيّة والشركات الكبرى العابرة للقوميّات. وتفيد المعطيات المتوافرة، لفترة ما قبل الحرب، بأنّ باطن الأرض الأوكرانيّة يحتوي على قرابة خُمس الثروات من هذه المعادن في الكرة الأرضيّة. وتُشير معطيات نشرة Mining World Russia (وهو المعرض الدولي للآلات والمعدّات التي تُستخدم في الصناعات الاستخراجيّة وصناعة معالجة الموادّ الأوليّة، ويُنظَّم سنويّاً في روسيا) إلى أنّ أوكرانيا تملك احتياطيّات مؤكّدة وأخرى مُحتملة ضخمة من المعادن الثمينة والنادرة، بما فيها مكامن فريدة من نوعها من البيريليوم والزركونيوم والتانتالوم، وكذلك مجموعة من خامات الفوسفور وفلزات المعادن النادرة الأخرى. ويلفت الخبراء الانتباه إلى أنّ أوكرانيا تملك أيضاً أضخم احتياطيّات في أوروبا من اللّيثيوم وكذلك كميّات كبيرة من الكوبالت والنيكل وخامات المنغنيز.
أشارت نشرة Forbes العام الماضي إلى أنّ القيمة الإجماليّة للثروات في باطن الأرض الأوكرانيّة تُقدَّر بنحو 14 تريليون دولار. علماً أنّ المناطق الأكثر "ثراء"، حيث تتركّز حوالي 50% من المعادن الثمينة، خرجت من تحت سيطرة نظام كييف. أمّا المناطق المتبقّية فأقلّ ثراءً بكثير. فتقدَّر ثروة منطقة كييف مثلاً، بحسب معطيات فوربس، ب 21 مليار دولار فقط، في حين تقدَّر "قيمة" المناطق الغربيّة من أوكرانيا بقرابة 700 مليار دولار. الأمر الذي يُشكّل إغراءً كبيراً لبولندا التي تتطلّع إلى استعادة المناطق التي انتُزعت منها عقب الحرب العالميّة الثانية.
من الضروري، بالطبع، التعامل بشيء من الحذر مع التقديرات الأوكرانيّة والغربيّة لحَجْم هذه الثروات، والتي قد يكون فيها قدرٌ معيّن من المبالغة، إلّا أنّ ذلك لا ينفي حقيقة وجود ثروة كبيرة في باطن الأرض الأوكرانيّة تُسهم بحدّ ذاتها في تسعير الصراع الدائر بأبعاده الجيوسياسيّة، وتُضفي عليه أبعاداً جيواقتصاديّة واضحة.
سرّ الاندفاع الأوروبيّ ضدّ روسيا
لذلك لم يكُن من المُستغرَب أن تَجذب هذه الثروات "السائبة" ("السائبة" نتيجة حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني التي سادت في أوكرانيا بعد الاستقلال ولا تزال) اهتمام الدول الغربيّة، وخصوصاً في الاتّحاد الأوروبي، بعد تفكُّك الاتّحاد السوفياتي؛ فالدول الأوروبيّة فقيرة بالموادّ الأوليّة، وتطوُّر الاقتصادات الحديثة فيها وصناعة الإلكترونيّات المعقّدة بحاجة للوصول بسهولة إلى هذه الثروات ووضْع اليد عليها من دون تكلفة باهظة. وهو سلوك درجت عليه هذه الدول منذ الحقبة الاستعماريّة في بلدان آسيا وأفريقيا وأميركا اللّاتينيّة. وهذا ما يُفسِّر الحماسة الكبيرة والاندفاع "المتهوّر" أحياناً في انخراط دول الاتّحاد الأوروبي في المُواجَهة مع روسيا ودخولها الفعلي طَرَفاً في الحرب إلى جانب أوكرانيا.
أمّا واشنطن التي امتلكت أسوأ سمات "الحضارة الاستعماريّة" الأوروبيّة، فقد رأت في أوكرانيا مصدراً مضموناً لسدّ جزء من حاجاتها إلى المعادن النادرة. فبحسب معطيات صحيفة Financial Times نحو 80% من حاجات الولايات المتّحدة من هذه المعادن، بما في ذلك للصناعات الحربيّة، تُستورد من الخارج، وتحديداً من آسيا، بما في ذلك من الصين. وتشير الصحيفة نفسها إلى أنّ المعنيّين في بكين يدرسون فكرة وقف الإمدادات من هذه المعادن إلى الولايات المتّحدة في حال تجاوَزت الأخيرة "الخطوط الحمر" في صراعها معها.
لذلك، وفي ظلّ احتدام الصراع بين القطبَيْن العالميَّيْن على الزعامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسعى واشنطن إلى تنويع مصادر الحصول على المعادن النادرة. وهي تَستخدم في ذلك وسائلَها المعهودة لتغيير الأنظمة، سواء من خلال التدخّل المباشر أم "الثورات الملوّنة" ومن ثمّ إقامة أنظمة موالية لها في البلدان التي تمتلك مثل هذه الثروات.
في هذا السياق، سياق الوصول إلى مصادر المعادن النادرة، فضلاً عن المُجابهة الجيوسياسيّة الأوسع مدى مع روسيا، يبدو انقلاب العام 2014 في كييف "مشروعاً" أميركيّاً مربحاً وذا جدوى اقتصاديّة وجيوسياسيّة كبرى. علماً أنّ القسم الأكبر من الموارد الطبيعيّة في أوكرانيا التي تَجذب اهتمامَ الدول الغربيّة تَقع في المناطق الشرقيّة منها:
فلزات المعادن في حوض كريفوروج، خامات المنغنيز في منطقة نيكولوبولسك، اللّيثيوم في منطقتَيْ الدونباس وكريفوغرادسك، الهافيوم والنيبيوم والتانتالوم والبيريليوم والزركونيوم في مناطق زاباروجيه وخيرسون والدنيبر. وليس من قبيل المصادفة أن تكون كلّ هذه المناطق ساحةً للمعارك الدائرة منذ أكثر من عامَيْن ونصف العام؛ فالخلفيّة الجيواقتصاديّة للحرب لا تقلّ أهميّة عن خلفيّاتها الجيوسياسيّة.
وما يحصل في أوكرانيا ليس مثالاً منعزلاً. بل إنّ ما جرى ويجري في أفريقيا قد يكون أشدّ وطأة؛ فبعدما تكشَّف حجْم الكنوز من المعادن الثمينة الكامنة في باطن الأرض الأفريقيّة، تحوّلت القارّة إلى ساحةٍ لتنافُسٍ شديد بين القوى العالميّة التقليديّة التي هيْمنت على القارّة على امتداد قرون (الولايات المتّحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا..)، والقوى الصاعدة (روسيا، الصين، الهند، تركيا..). فتُشير الأبحاث بشأن الاحتياطيّات من المعادن النادرة والثمينة في أفريقيا إلى أنّه تتوافر في القارّة احتياطيّاتٌ ضخمة من 17 من أصل 50 صنفاً من هذه المعادن، وأبرزها الكوبالت والكولتان واللّيثيوم والبوكسيت، فضلاً عن الكروم والبلاتين والألماس والذهب.
والجدير بالذكر أنّ عمالقة مُنتجي التكنولوجيا الحديثة في العالَم يُلبّون ما بين 60 و70% من احتياجاتهم من هذه المعادن النادرة والضروريّة للابتكارات الحديثة من القارّة الأفريقيّة. وهذا ما يُفسّر الصراعَ المحموم بين الدول والشركات العالميّة الكبرى من أجل الحصول عليها. وشكَّل هذا التنافسُ الفتيلَ لصراعاتٍ محليّة دمويّة في العديد من بلدان القارّة السوداء. وأبرز مثال على ذلك المأساة الكونغوليّة. فباطن أرض جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة يحتوي على احتياطيّاتٍ ضخمة لمعدن الكولتان الذي يُشكّل عنصراً بالغ الأهميّة لا بديل منه لإنتاج الإلكترونيّات الحديثة. ويتركّز في الكونغو 70% من الإنتاج العالمي من الكوبالت، وهي تحتلّ المركز الأوّل في أفريقيا والثالث في العالَم في تصدير النحاس. كما أنّ أراضيها تحتوي على احتياطيّاتٍ ضخمة من الذهب والألماس والقصدير والتنغستن.
من أجل السيطرة على هذه الثروات تعمل القوى الغربيّة على خلق وتنظيم وتسليح مجموعات كبيرة من الميليشيات والعصابات المحليّة المتصارعة التي تسيطر على أجزاءٍ واسعة من الأراضي الكونغوليّة وعلى عددٍ من مناجم المعادن الثمينة فيها، ومن خلالها تستحوذ الشركات الغربيّة على حصّة الأسد من هذه الثروات تاركةً الفتات للكونغوليّين. فيُنقل الكولتان، مثلاً، بطائرات بلجيكيّة إلى أوروبا لتنتقل بعدها إلى شركة Cobatt الأميركيّة وشركة H.C. Strack الألمانيّة.
كانت محصّلة الصراع بين الدول الكبرى على الثروات الأفريقيّة مؤخّراً نجاح روسيا وكذلك الصين في إخراج دولة كفرنسا، مثلاً، من دول أفريقيّة عدّة ظلّت لعقود طويلة ساحة متاحة للشركات الفرنسيّة، وكذلك في تقليص النفوذ الأوروبي والأميركي في عدد من الدول الأفريقيّة. هذا الصراع كما ذكرنا له أبعاد جيوسياسيّة وجيواقتصاديّة في آن واحد.
والصورة لا تختلف كثيراً في أميركا اللّاتينيّة. فباطن الأرض في هذه القارّة يحتوي على ثروات كبيرة من الموارد الطبيعيّة، من نفط وغاز طبيعي وفحم حجري، فضلاً عن مناجم الحديد والرصاص والزنك والقصدير والفضّة والذهب والبوكسيت ونيترات البوتاسيوم. ونظراً لكون أميركا اللّاتينيّة تُعتبر بمثابة الباحة الخلفيّة للولايات المتّحدة، تبدو القوى العالميّة الأخرى شبه غائبة في التنافُس على هذه الثروات. فتبقى هذه القارّة ساحةً لمحاولات الجارة الكبرى وجهودها لوضْع اليد عليها، والتي تأخذ أشكال انقلاباتٍ مدبَّرة وثوراتٍ ملوَّنة وعقوباتٍ تُفرض على الأنظمة المتمرّدة، بل وتدخّلات مباشرة أحياناً. وشكّلت محاولة الانقلاب الفاشلة مؤخّراً في بوليفيا، والتي تشير كلّ الدلائل إلى أنّ واشنطن كانت محرِّضاً لها، مثالاً ساطعاً على هذه الجهود. فباطن الأرض البوليفيّة يكتنز 24% من احتياطيّات اللّيثيوم في العالم (21 مليون طنّ)، وكانت واشنطن تتطلّع لوضع اليد عليها. بيد أنّ فشلَ المحاولة أفقدها هذه الفرصة، التي لا يعني أنّها لن تتكرّر في المستقبل.
ويبقى الصراع على الموارد، التقليديّة منها، من نفطٍ وغازٍ وفحمٍ حجري وغير ذلك، وكذلك المعادن النادرة الثمينة التي هي بمثابة "نفط" الاقتصاد الحديث، قائماً ومُسبِّباً لحروب وصدامات ونزاعات متناسلة تزداد احتداماً في أكثر من مكان من العالَم، وهو يُنذر بنشوبِ حريقٍ يلفح الكرة الأرضيّة بمُجملها. وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد كان الصراع على الموارد سبباً لحروبٍ عالميّة كبرى في الماضي.
*باحث في الشؤون الاقتصاديّة- لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

MENAFN03112024000089011017ID1108846687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث