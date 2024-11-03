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إسرائيل تتحمس وإيران تتوجس: ترمب عائد؟!

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كلما تغير الرئيس تتغير معه شبكات المصالح الداخلية والخارجية، كذلك السياسات. الولايات المتحدة تؤكد على الدوام أن ليست لديها استمرارية أو ثوابت بل مصالح في مقاربتها لقضايا العالم على رغم أنها دولة مؤسسات. أما القيم والمبادئ فتظهر أحياناً وتغيب أكثر الأحيان. استهلك جورج دبليو بوش ولايتين للانتقام من هجمات 11 سبتمبر بـ((حرب على الإرهاب)) في أفغانستان والعراق. وبدأ باراك أوباما عهده بالانسحاب من العراق، وكرس ولايتيه للتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران معتقداً أنها سيلين تصلبها العقائدي تجاه أمريكا، لكنها خيبت أمله فاضطر لإنهاء رئاسته بتعويضٍ مجزٍ لإسرائيل على ((الضرر)) الذي أصابها جراء الاتفاق النووي.
ما لبث دونالد ترمب أن انسحب من ذلك الاتفاق وفرض عقوبات وضغوطاً قصوى على إيران، وحقق لإسرائيل- بنيامين نتنياهو بضعة أحلام (القدس عاصمة، سيادة على الجولان، ((صفقة القرن)) لتصفية قضية الشعب الفلسطيني). ثم انسحب جو بايدن من أفغانستان ودهمته أزمة بضخامة الغزو الروسي لأوكرانيا فأخذته إلى منطق الحرب، لكنه استعاد الوهم الأوبامي بإحياء الاتفاق النووي فاصطدم بـ((طوفان الأقصى)) وتصرف كـ((مناضل صهيوني)) واضعاً نفسه تحت رحمة نتنياهو الذي دأب على تحديه ولم يخف دعمه عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
رهانات كثيرة شرقاً وغرباً على انتخابات 2024، مفهومان متناقضان لأمريكا (والعالم)، وفي الأسبوع الأخير من الحملات ساد الغموض ولم تعد استطلاعات الرأي تعطي أرجحية فوزٍ لكمالا هاريس بل أرقاماً متقاربة لمصلحتها وأحياناً متساوية مع منافسها. وللصدفة برزت أرقام النمو متراجعة بعدما كان الخبراء يقولون إن تحسن الاقتصاد هو ((الإرث)) الوحيد ((الجيد)) الذي يخلفه بايدن ويمكن نائبته الاستناد اليه في حملتها. في المقابل راح ترمب يكثف الإشارات التي يتقن صنعها للإيحاء بأنه بدأ يمارس ((رئاسته)) مبكراً. فهو دخل في مداولات مع أقطاب الحزب الجمهوري في الكونغرس لوضع خطط التعامل مع نتائج الاقتراع خصوصاً إذا كان تقاربها ضئيلاً لمصلحة منافسته.
كما أنه يكثف اتصالاته مع وجوه اليمين الشعبوي المتطرف في أوروبا، لا سيما رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الذي بدأ يروج أن ترمب سيتفق مع فلاديمير بوتين على هدنة في أوكرانيا، وتردد أن أوربان قد يدعو ترمب (بعد انتخابه) إلى القمة الأوروبية التي ستعقد في بودابست... لذلك تصاعد القلق في العواصم الأوروبية الأساسية من أن ترمب ((العائد)) سينقل الملف الاوكراني من كنف تحالف أطلسي، أمريكي- أوروبي، إلى صفقة بين ترمب وبوتين. لا يمانع المرشح الجمهوري احتفاظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي تحتلها، ولا يؤيد ضم أوكرانيا إلى حلف ((الناتو))، ما يلبي مطالب بوتين لإنهاء الحرب.
في تصريحات أخيرة تحدث ترمب أمام أمريكيين من أصول عربية في ميشيغان عن لبنان بعبارة مقتضبة: ((أعرف الكثيرين من لبنان، وعلينا إنهاء هذا الأمر برمته))، وهي قد تعني شيئاً أو لا تعني، إذ لم يدع بوضوح إلى إنهاء الحرب، بل بدا أنه يتعجل إسرائيل ((إنجاز المهمة)) بالنسبة إلى ((حزب الله)) و((حماس)) وقدراتهما العسكرية، ملتقياً مع موقف إدارة بايدن والعديد من الحكومات الغربية. ونقل عن ترمب قوله لنتنياهو إنه ((يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد توليه الرئاسة)). وقبل ذلك أشار مستشارون لترمب إلى أنه على اتصال دائم مع نتنياهو وكان طلب منه شن الهجوم على إيران قبل الانتخابات وليس بعدها، كما طلبت منه إدارة بايدن.
فجأة عاد المرشد علي خامنئي إلى الواجهة ليعلن أن إيران سترد على ذلك الهجوم، بل إنها سترد قبل الانتخابات الأمريكية، بعدما أوحت باستجابة تحذيرات طالبتها بعدم الرد. ما الذي استجد في حسابات طهران؟ بمعزل عما إذا كانت ستهاجم مجدداً أو لا، الأرجح أنها متوجسة من احتمال عودة ترمب وهي في موقف إستراتيجي غير مريح، خصوصاً بعد الأضرار التي لحقت بكبريائها كما ببرنامجها الصاروخي جراء الهجوم الإسرائيلي، وبعد الخسائر التي تكبدتها ميليشياتها في غزة ولبنان وحتى في سوريا. لم تتوقع طهران أن يتبلور التوافق الدولي الحالي على تقليص نفوذها الإقليمي وأن يحظى حتى بموافقة ضمنية من روسيا والصين اللتين تربطها بهما علاقات متقدمة. لم تعد إيران تستبعد مثلاً احتمال ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل كي تضرب منشآتها النووية، وإذا هوجمت لم يعد واقعياً اعتمادها على الميليشيات لـ((إشعال المنطقة)) دفاعاً عنها.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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