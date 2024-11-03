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سلمان بن عبدالعزيز والحضور الإنساني والدولي

11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) ينفرد الملك سلمان بن عبد العزيز عن غيره من زعماء العالم في أنه- حفظه الله- حاضر في الحياة اليومية لملايين الناس، ومن أكثر الشخصيات العالمية التي سجلت حضوراً بارزاً على المستوى الاجتماعي والحضاري والإنساني.
فالملك سلمان منظومة شاملة من الخصال والمزايا والفضائل والمعاني الإنسانية التي تمثل حقيقته الإنسانية وتصل به إلى حد النموذج المثالي للإنسانية، حيث يحظى- حفظه الله- بقبول واسع وكبير، وذلك لامتلاكه مزايا وخصائص منحته هذا التكامل الفريد في شخصيته.
وفي هذا يقول الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أثناء تدشينه كتاب ((الملك سلمان)) في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء الذي صدر بمبادرة من مؤسسة التراث غير الربحية، وبرعاية من ((أرامكو)) السعودية:
((إن خادم الحرمين الشريفين أمضى حياته في خدمة الوطن والمواطن، ولازم جميع ملوك هذه البلاد وعاش مع المواطنين وبين المواطنين، وله تقاطعات مع كل شرائح المجتمع الذين كانوا يأتون إلى مكتبه في قصر الحكم بالرياض بشكل يومي)).
مضيفًا، ((أن سيرة خادم الحرمين الشريفين مع الناس مشهودة وفي أفضل صورة فأبوابه مفتوحة ومحبته للناس كانت عنوان هذه العلاقة ولهذا كانت علاقته مع الناس استثنائية)).
فالملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المبادرات والتحولات الكبيرة، التي تتسم بالحيوية والديناميكية سواء على صعيد بناء المجتمع أو العلاقات الدولية أو التحولات الحضارية، وهو شخصية كبيرة في التاريخ العالمي ومن أذكى الشخصيات العالمية قام بدور بارز في صناعة وصياغة تاريخنا الحديث في فترة قصيرة.
فقد قام- حفظه الله- بسلسلة من المبادرات غير العادية والتحولات الكبيرة التي تعتبر نقلة في الزمن.
فقد لاحظ – حفظه الله – أننا نعيش في عالم متغير ولا بد أن تختلف الوسائل لمواجهة التحدي الذي يفرضه هذا العالم المتغير.
واليوم المملكة قوة فاعلة في المسرح العالمي لا يمكن الاستغناء عنها دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وتكمن أهميتها في مواقفها المعتدلة ونفوذها السياسي وقوتها الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي، مما جعلها تأخذ صدر الصورة في أي منحى إقليمي أو عالمي وذلك بما تتمتع به اليوم من حكمة وحنكة وقوة ومكانة في المجتمع الدولي بحيث أصبحت كيانًا يجمع وقوة توحد.
فالملك سلمان- حفظه الله- ذو حس حضاري ويتمثل ذلك الحس الحضاري في إيمانه بالموضوعية والتوازن الدقيق ومواجهة الحقائق سبيلاً للتعامل الدولي مع كل القوى الإقليمية والعالمية، وفي إيمانه الواعي بالحوار ليس فقط لتوضيح وجهات النظر وإنما كذلك للسعي الإيجابي لتأكيد الذات والعمل على بلورة الخيار الحضاري لأن الحوار هو البديل العاقل للصراع ولأنه الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية والقومية في هذا العالم المتشابك المصالح.
لقد أخذت العلاقات الدولية أشكالاً جديدة أملتها الأوضاع العالمية الجديدة، فالمتغيرات السياسية العالمية استدعت دخول المملكة كبلد رئيسي في ساحة الأحداث بقوة واستخدمت ثقلها السياسي إقليمياً وعالمياً من أجل الوصول إلى مشاريع حلول عادلة في أي مسعى سياسي، وذلك بما هي عليه اليوم من حكمة ونظرة واسعة ومتسامحة ومن مكانة في المجتمع الدولي، حيث أصبحت كياناً يجمع وبلداً يوحد وقوة تعزز قدرة الأشقاء وتدعم الحق وتقف إلى جانب المبادئ.
فالمملكة التي يعرفها العالم اليوم هي المملكة التي قال عنها أحد المفكرين البارزين في الأوساط الأمريكية البروفيسور مجيد قدوريل إنه لم يحدث تطور لدولة ما في العالم كالذي حدث للمملكة العربية السعودية لقد أصبحت المملكة قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط بل أصبحت تؤثر على مجريات الأحداث في العالم.
ولذا فإن النهج الإستراتيجي للمملكة يقوم على فلسفة التفوق النوعي، حيث تسبق كثيرًا من الدول في التفوق النوعي الاقتصادي ((الطاقة)) فالمملكة العضو الأكبر بحكم حجم الإنتاج وأحد أكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية وأحد الأعضاء الكبار في مجموعة العشرين الاقتصادية وهذه المقاييس لا تنحصر في الاقتصاد فحسب لقد أحدثت المملكة تفوقًا نوعيًا في شبكة العلاقات والمصالح من خلال تفعيل الدبلوماسية على أعلى المستويات وتبني إستراتيجية القوة الذكية وبناء التحالفات والشراكات العالمية، يضاف إلى ذلك أن المملكة دولة قائدة ومحورية على مستوى العالم العربي والإسلامي وذات مكانة عالمية لا يمكن الاستغناء عنها دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا وإنسانياً.

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