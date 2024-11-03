49 ألف مخالفة لأنشطة النقل

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت عمليات الفحص لأنشطة النقل خلال الربع الثالث من العام الحالي 49.083 مخالفة بـ7%، من إجمالي 751.968 عملية فحص منفذة، مقابل 702.885 حالة لم تسجل لها مخالفة بـ93%، وبلغ إجمالي بطاقات السائقين المصدرة 189.493 بطاقة، في وقت فاقت عمليات الفحص بمنطقة الرياض عمليات فحص 6 مناطق مجتمعة ممثلة في: الباحة، والجوف، ونجران، وجازان، وحائل، وتبوك بـ23%.
النقل المتخصص
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الثالث تنفيذ 751.968 ألف عملية فحص، وتصدرت أنشطة نقل
البضائع بإجمالي 482.946 عملية بـ64%، وحلت أنشطة تأجير السيارات ثانيا، بـإجمالي 115.377 عملية فحص بـ15%، وأجرة منشآت ثالثا بـ 88.140 بـ12%، والنقل المتخصص رابعا بإجمالي 30.464 حالة فحص بـ4%، وتأجير الشاحنات خامسا بـ 10.135عملية مشكلة 1.34%.
الرياض تستحوذ
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عمليات الفحص، حيث بلغ إجمالي عمليات الفحص 172.590 ألف عملية فحص بـ23%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 151.196 ألف عملية فحص بـ20%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 141.677 ألف عملية فحص بـ19%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 59.485 ألف عملية فحص بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 39.546 ألف عملية فحص بـ5%.
بطاقات السائقين
سيطرت منطقة الرياض على بطاقات السائقين كأكثر مناطق المملكة بطاقات السائقين، حيث بلغ إجمالي بطاقات السائقين 29.273 بطاقة بـ15%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 13.915 بطاقة بـ7%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بـ 11.986 ألف بطاقة بـ6%، والقصيم رابعا، بإجمالي 3680 بطاقة بـ2%، وعسير خامسا، بإجمالي 2839 بطاقة بـ1%.
فحص وبطاقات
752 ألفاً عمليات الفحص
%7 مخالفات مسجلة
%93 حالات لم تسجل لها مخالفة
189 ألفاً بطاقات السائقين
عمليات الفحص بالرياض تفوق 6 مناطق
نقل البضائع أكثر أنشطة عمليات الفحص
أكثر المناطق فحصا
الرياض: 23%
الشرقية: 20%
مكة المكرمة: 19%
المدينة المنورة: 8%
عسير: 5%
أكثر الأنشطة
نقل البضائع: 64%
تأجير السيارات: 15%
أجرة منشآت: 12%
النقل المتخصص: 4%
تأجير الشاحنات: 1%
أكثر المناطق في بطاقات السائقين
الرياض: 15%
مكة المكرمة: 7%
الشرقية: 6%
القصيم: 2%
عسير: 1%
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