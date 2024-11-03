Monday, 04 November 2024 10:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


49 ألف مخالفة لأنشطة النقل

11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت عمليات الفحص لأنشطة النقل خلال الربع الثالث من العام الحالي 49.083 مخالفة بـ7%، من إجمالي 751.968 عملية فحص منفذة، مقابل 702.885 حالة لم تسجل لها مخالفة بـ93%، وبلغ إجمالي بطاقات السائقين المصدرة 189.493 بطاقة، في وقت فاقت عمليات الفحص بمنطقة الرياض عمليات فحص 6 مناطق مجتمعة ممثلة في: الباحة، والجوف، ونجران، وجازان، وحائل، وتبوك بـ23%.
النقل المتخصص
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الثالث تنفيذ 751.968 ألف عملية فحص، وتصدرت أنشطة نقل البضائع بإجمالي 482.946 عملية بـ64%، وحلت أنشطة تأجير السيارات ثانيا، بـإجمالي 115.377 عملية فحص بـ15%، وأجرة منشآت ثالثا بـ 88.140 بـ12%، والنقل المتخصص رابعا بإجمالي 30.464 حالة فحص بـ4%، وتأجير الشاحنات خامسا بـ 10.135عملية مشكلة 1.34%.
الرياض تستحوذ
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عمليات الفحص، حيث بلغ إجمالي عمليات الفحص 172.590 ألف عملية فحص بـ23%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 151.196 ألف عملية فحص بـ20%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 141.677 ألف عملية فحص بـ19%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 59.485 ألف عملية فحص بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 39.546 ألف عملية فحص بـ5%.
بطاقات السائقين
سيطرت منطقة الرياض على بطاقات السائقين كأكثر مناطق المملكة بطاقات السائقين، حيث بلغ إجمالي بطاقات السائقين 29.273 بطاقة بـ15%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 13.915 بطاقة بـ7%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بـ 11.986 ألف بطاقة بـ6%، والقصيم رابعا، بإجمالي 3680 بطاقة بـ2%، وعسير خامسا، بإجمالي 2839 بطاقة بـ1%.
فحص وبطاقات
752 ألفاً عمليات الفحص
%7 مخالفات مسجلة
%93 حالات لم تسجل لها مخالفة
189 ألفاً بطاقات السائقين
عمليات الفحص بالرياض تفوق 6 مناطق
نقل البضائع أكثر أنشطة عمليات الفحص
أكثر المناطق فحصا
الرياض: 23%
الشرقية: 20%
مكة المكرمة: 19%
المدينة المنورة: 8%
عسير: 5%
أكثر الأنشطة
نقل البضائع: 64%
تأجير السيارات: 15%
أجرة منشآت: 12%
النقل المتخصص: 4%
تأجير الشاحنات: 1%
أكثر المناطق في بطاقات السائقين
الرياض: 15%
مكة المكرمة: 7%
الشرقية: 6%
القصيم: 2%
عسير: 1%

MENAFN03112024000089011017ID1108846684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث