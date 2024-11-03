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أمطار الشمال الأكثر غزارة

11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ33.0 ملم، في مطار رفحاء، ضمن 6 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، الأحد، فيما سجلت رفحاء 25.0 ملم، ومطار عرعر 6.4 ملم، وعرعر 2.0 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجلت 27 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 2 نوفمبر، وحتى التاسعة صباح الأحد 3 نوفمبر 2024م، هطول أمطارٍ في مناطق ((مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف)).
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الجوف 19.8 ملم في مطار الجوف، و18.8 ملم في سكاكا، و16.8 ملم في محطة القطار بدومة الجندل، و3.2 ملم في خوعاء بسكاكا، فيما سجّلت حائل 13.9 ملم في الشملي بحائل، و11.4 ملم في بقعاء، و5.0 ملم في عقدة بحائل، و4.6 ملم في محطة القطار بحائل.
وسجّلت مكة المكرمة، وفقًا للتقرير، 2.8 ملم في محمية سجا بالمويه، والمدينة المنورة 1.0 ملم في مطار العلا، والشرقية 1.0 ملم في حرس الحدود بالرقعي في حفر الباطن، و0.6 ملم في حفر الباطن.
كميات للأمطار بـ((الملم))
الجوف
19.8
سكاكا
18.8
حائل
13.9
مكة المكرمة
2.8
المدينة المنورة
1.0
الشرقية
1.0

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