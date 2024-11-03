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أقارب الدرجة الأولى ممنوعون من الامتحانات

11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما انطلقت، أمس، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام، والذي استمر لمدة 11 أسبوعًا دراسيًا، شددت التعليمات على ضرورة مراعاة ألا يشترك في إعداد الأسئلة أو تصويرها أو تظريفها أو الإطلاع عليها من له قرابة من الدرجة الأولى بالطلاب المراد وضع أسئلة الاختبار لهم، أو من صدر بحقه قرار يمنعه من المشاركة في إعداد الأسئلة.
أسئلة الصف
حدد تربيون لـ((الوطن)) ضوابط تكليف المعلمين بإعداد أسئلة الاختبار، والمتمثلة في أن يعد الأسئلة معلم واحد في مادته ونموذج الإجابة، ويكون مسؤولًا عن سرية الأسئلة مع مدير المدرسة، كذلك يكلف كل معلم بإعداد أسئلة مادته للصف الذي يدرسه، أو يشترك معلمو المادة الذين يدرسونها في إعداد الأسئلة ونماذج الإجابة وتوزيع الدرجات.
وأوضح المستشار التعليمي، عبدالله السلطان، أنه عند وجود معلم له قريب من الدرجة الأولى، يكلف معلم آخر في نفس المدرسة أو التعاون مع مدرسة أخرى أو مكتب التعليم.
تعديل درجات
وبدأ طلبة التعليم العام الاختبارات النهائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي في جميع مدارس البنين والبنات، وتستمر لـ5 أيام كحد أقصى، وأعلنت وزارة التعليم الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات للفصل الدراسي الأول، على أن يتم إعلان النتائج الخميس المقبل، وتجرى الاختبارات البديلة للمتغيبين بعذر مقبول عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الأحد 15 من شهر جمادى الأولى الحالي.
وتبدأ إدارات الاختبارات باستلام طلبات تعديل درجات لفصل الدراسي الأول وفق الآلية المبلغة للمدراس من الأحد الـ22 جمادى الأولى الحالي، حتى الخميس الـ26 من شهر جمادى الأولى الحالي، وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فسيكون موعد اختبار الدور الثاني في المواد، التي لم ينجح فيها الطالب في الفصل الدراسي الأول الأحد الـ22 جمادى الأولى الجاري.
إعداد القوائم
شرعت المدارس من الأسبوع السابق للاختبارات النهائية في التهيئة والاستعداد للاختبارات، حيث تم الانتهاء من رصد درجات أعمال السنة في نظام ((نور)) الإلكتروني، كما تم توزيع الطلاب على اللجان وإعداد القوائم، وكشوف المناداة، وتوزيع أرقام الجلوس، وتهيئة الفصول الدراسية، كما قامت كل مدرسة بإعداد جدول الاختبار النهائي، وإرساله لأولياء الأمور، متضمنًا أهم التعليمات، التي ينبغي للطلاب مراعاتها أثناء فترة الاختبارات.
زمن الاختبار النهائي للمواد الدراسية
‏مواد حصصها (1-2) حصة
- ‏الابتدائية والمتوسطة ساعة.
- ‏الثانوية ساعة ونصف.
مواد حصصها (3-4)
- ‏الابتدائية والمتوسطة ساعة ونصف.
- ‏الثانوية ساعتان.
مواد حصصها 5 وأكثر
- ‏الابتدائية والمتوسطة ساعتان.
- ‏الثانوية ساعتان ونصف.

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