أقارب الدرجة الأولى ممنوعون من الامتحانات

(MENAFN
- Al Watan)
فيما انطلقت، أمس، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام، والذي استمر لمدة 11 أسبوعًا دراسيًا، شددت التعليمات على ضرورة مراعاة ألا يشترك في إعداد الأسئلة أو تصويرها أو تظريفها أو الإطلاع عليها من له قرابة من الدرجة الأولى بالطلاب المراد وضع أسئلة الاختبار لهم، أو من صدر بحقه قرار يمنعه من المشاركة في إعداد الأسئلة.
أسئلة الصف
حدد تربيون لـ((الوطن)) ضوابط تكليف المعلمين بإعداد أسئلة الاختبار، والمتمثلة في أن يعد الأسئلة معلم واحد في مادته ونموذج الإجابة، ويكون مسؤولًا عن سرية الأسئلة مع مدير المدرسة، كذلك يكلف كل معلم بإعداد أسئلة مادته للصف الذي يدرسه، أو يشترك معلمو المادة الذين يدرسونها في إعداد الأسئلة ونماذج الإجابة وتوزيع الدرجات.
وأوضح المستشار التعليمي، عبدالله السلطان، أنه عند وجود معلم له قريب من الدرجة الأولى، يكلف معلم آخر في نفس المدرسة أو التعاون مع مدرسة أخرى أو مكتب التعليم.
تعديل درجات
وبدأ طلبة التعليم العام الاختبارات النهائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي في جميع مدارس البنين والبنات، وتستمر لـ5 أيام كحد أقصى، وأعلنت وزارة التعليم الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات للفصل الدراسي الأول، على أن يتم إعلان النتائج الخميس المقبل، وتجرى الاختبارات البديلة للمتغيبين بعذر مقبول عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الأحد 15 من شهر جمادى الأولى الحالي.
وتبدأ إدارات الاختبارات باستلام طلبات تعديل درجات لفصل الدراسي الأول وفق الآلية المبلغة للمدراس من الأحد الـ22 جمادى الأولى الحالي، حتى الخميس الـ26 من شهر جمادى الأولى الحالي، وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فسيكون موعد اختبار الدور الثاني في المواد، التي لم ينجح فيها الطالب في الفصل الدراسي الأول الأحد الـ22 جمادى الأولى الجاري.
إعداد القوائم
شرعت المدارس من الأسبوع السابق للاختبارات النهائية في التهيئة والاستعداد للاختبارات، حيث تم الانتهاء من رصد درجات أعمال السنة في نظام ((نور)) الإلكتروني، كما تم توزيع الطلاب على اللجان وإعداد القوائم، وكشوف المناداة، وتوزيع أرقام الجلوس، وتهيئة الفصول الدراسية، كما قامت كل مدرسة بإعداد جدول الاختبار النهائي، وإرساله لأولياء الأمور، متضمنًا أهم التعليمات، التي ينبغي للطلاب مراعاتها أثناء فترة الاختبارات.
زمن الاختبار النهائي للمواد الدراسية
مواد حصصها (1-2) حصة
- الابتدائية والمتوسطة ساعة.
- الثانوية ساعة ونصف.
مواد حصصها (3-4)
- الابتدائية والمتوسطة ساعة ونصف.
- الثانوية ساعتان.
مواد حصصها 5 وأكثر
- الابتدائية والمتوسطة ساعتان.
- الثانوية ساعتان ونصف.
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