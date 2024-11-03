جيرارد يعترف بأخطائه

(MENAFN
- Al Watan)
حمل مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام القادسية، في ديربي الشرقية، معترفا بوقوعه في أخطاء فنية خلال اللقاء، كما أنه أشار إلى أن هدفي القادسية جاءا من خطأين دفاعيين، مطالبًا بالصبر على المدافعين الشباب.
وقال جيرارد ((القادسية استغل فرصتين وسجلهما وفاز، الهدف الأول كان من كرة ثابتة، وفي الهدف الثاني تكررت غلطة مدافع شاب، وعلينا الصبر على مدافعينا الشبان، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة)).
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