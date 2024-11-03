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جيرارد يعترف بأخطائه

11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) حمل مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، نفسه مسؤولية خسارة فريقه أمام القادسية، في ديربي الشرقية، معترفا بوقوعه في أخطاء فنية خلال اللقاء، كما أنه أشار إلى أن هدفي القادسية جاءا من خطأين دفاعيين، مطالبًا بالصبر على المدافعين الشباب.
وقال جيرارد ((القادسية استغل فرصتين وسجلهما وفاز، الهدف الأول كان من كرة ثابتة، وفي الهدف الثاني تكررت غلطة مدافع شاب، وعلينا الصبر على مدافعينا الشبان، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة)).

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