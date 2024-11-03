النصر يعيد الجابر
التاريخ
11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن النصر بات على أعتاب ضم اللاعب السعودي، عبدالملك الجابر ((20 عامًا))، المحترف في الدوري
البوسني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمدة 4 مواسم. وبدأ عبدالملك الجابر، صاحب 20 عامًا، مسيرته مع أحد، قبل أن ينضم لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.. ويمتد عقد لاعب
الوسط الشاب مع جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني حتى 2026.
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