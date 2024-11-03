جولة الديربيات صفراء

(MENAFN
- Al Watan)
طغى اللون الأصفر على جولة الديربيات، الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ كسب الاتحاد ديربي جدة، وفرض النصر التعادل في ديربي الرياض، وحسم القادسية ديربي الشرقية لمصلحته، وكان جمهور العميد الأكثر حضورًا في الجولة، وظهرت البطاقة الصفراء 38 مرة، مقابل بطاقة حمراء واحدة، وحضر الحكم الأجنبي في 3 مواجهات وهي الديربيات الثلاثة، وغاب هداف الدوري
مهاجم الهلال الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، عن التسجيل للجولة الثانية
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