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جولة الديربيات صفراء

11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) طغى اللون الأصفر على جولة الديربيات، الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ كسب الاتحاد ديربي جدة، وفرض النصر التعادل في ديربي الرياض، وحسم القادسية ديربي الشرقية لمصلحته، وكان جمهور العميد الأكثر حضورًا في الجولة، وظهرت البطاقة الصفراء 38 مرة، مقابل بطاقة حمراء واحدة، وحضر الحكم الأجنبي في 3 مواجهات وهي الديربيات الثلاثة، وغاب هداف الدوري مهاجم الهلال الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، عن التسجيل للجولة الثانية

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