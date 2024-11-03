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الزعيم والقلعة للابتعاد بقمة القارة نخبة آسيا

11/3/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الهلال والأهلي إلى مواصلة تصدرهما للمجموعة الثانية ((غرب القارة)) لدوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يستضيفان، اليوم، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية الكبرى، والتي تختتم بها مرحلة الذهاب.
فالزعيم يستقبل الاستقلال الإيراني على ملعب ملعب المملكة آرينا، في مواجهة قوية وصعبة للطرفين، فيما يستضيف قلعة الكؤوس الشرطة العراقي على إستاد الجوهرة، في موقعة لا تقل أهمية عن مواجهة الهلال

تأكيد الصدارة
يخوض الهلال أولى مبارياته القارية في النسخة الحالية على ملعبه المملكة آرينا، عندما يحل يستقبل ضيفًا مزعجًا يأمل في تعويض عثراته في الجولتين الماضيتين، هو الاستقلال الإيراني، ولن تكون مهمة كبير آسيا سهلة إطلاقًا، في ظل ضغط المباريات التي يعاني منه خلال الفترة الأخيرة، ورغبة الضيف في تسجيل انتفاضة قوية على حساب متصدر المجموعة.
التمسك بالصدارة
يأمل الزعيم الذي يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتفوق على الأهلي السعودي بفارق الأهداف، في أن يواصل زحفه نحو استعادة لقبه الذي فقده في النسختين الماضيتين، ومواصلة رحلة اللا خسارة التي سجلها منذ أخر خسارة تعرض لها في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية أمام العين الإماراتي. وكان الزعيم بدأ رحلة استعادة اللقب بالتفوق على الريان القطري 1/3، ثم التغلب على الشرطة العراقي 5/صفر، قبل أن يتفوق في الجولة الماضية على العين الإماراتي في عقر داره 5 /4.
ويطمح إلى تسجيل انتصار رابع يعزز به صدارته للمجموعة، وتفوقه على منافسيه الآخرين.
استعادة التوازن
بدوره، يخوض الاستقلال الإيراني اللقاء وهو يعاني في البطولة القارية، إذ يحل في المركز السادس برصيد 3 نقاط، من انتصاره في الجولة الأولى أمام الغرافة القطري 3/صفر، قبل أن يخسر أمام السد القطري صفر/2، ثم النصر السعودي صفر/1، في الجولتين الأخيرتين.
ويريد أن يستعيد توازنه، وأن يسجل انتصاره الأول في البطولة، الذي سيكون ثمينًا للغاية إن حدث.
تفوق طفيف
خاض الهلال والعين مواجهات نارية، إلا أن السمة المشتركة في كل تلك اللقاءات هي التنافسية العالية بين الفريقين، إذ سبق وأن تواجها 11 مرة من قبل في البطولات القارية، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 4 مواجهات، بينما كسب الاستقلال 5 مباريات، وحسم التعادل مواجهتين، ما يعكس التوازن النسبي في الأداء الهجومي لكلا الفريقين.
مواجهة صعبة
على إستاد الجوهرة، سيكون الأهلي مطالبًا بمضاعفة الجهد، لتأكيد حضوره المميز قاريًا، وتعويض عثراته المحلية الأخيرة، حينما يستقبل ضيفًا مزعجًا هو الشرطة العراقي على إستاد الجوهرة، لتأكيد أن نتائجه التي سجلها في الجولات الثلاث الماضية في البطولة القارية، جاءت نتيجة تفوق ميداني واضح، وأنه سيكون منافسًا قويًا على التأهل للدور المقبل، وعدم منح ضيفه فرصة العودة على حسابه.
إثبات القوة
يأمل قلعة الكؤوس، الذي يدخل المواجهة وفي جعبته 9 نقاط في وصافة المجموعة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال السعودي، بعد انتصاره على برسيبوليس الإيراني في الجولة الأولى 1/صفر، وتفوقه على الوصل الإماراتي في الجولة الثانية 2/صفر، ثم على الريان القطري 2 /1 في الجولة الماضية، في أن يواصل انتصاراته وتواجده في مراكز الصدارة وإثبات قوته وأنه منافس شرس على التأهل للمرحلة المقبلة.

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