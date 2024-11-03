الزعيم والقلعة للابتعاد بقمة القارة نخبة آسيا

(MENAFN
- Al Watan)
يتطلع الهلال والأهلي إلى مواصلة تصدرهما للمجموعة الثانية ((غرب القارة)) لدوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يستضيفان، اليوم، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية الكبرى، والتي تختتم بها مرحلة الذهاب.
فالزعيم يستقبل الاستقلال الإيراني على ملعب ملعب المملكة آرينا، في مواجهة قوية وصعبة للطرفين، فيما يستضيف قلعة الكؤوس الشرطة العراقي على إستاد الجوهرة، في موقعة لا تقل أهمية عن مواجهة الهلال
تأكيد الصدارة
يخوض الهلال أولى مبارياته القارية في النسخة الحالية على ملعبه المملكة آرينا، عندما يحل يستقبل ضيفًا مزعجًا يأمل في تعويض عثراته في الجولتين الماضيتين، هو الاستقلال الإيراني، ولن تكون مهمة كبير آسيا سهلة إطلاقًا، في ظل ضغط المباريات التي يعاني منه خلال الفترة الأخيرة، ورغبة الضيف في تسجيل انتفاضة قوية على حساب متصدر المجموعة.
التمسك بالصدارة
يأمل الزعيم الذي يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتفوق على الأهلي السعودي بفارق الأهداف، في أن يواصل زحفه نحو استعادة لقبه الذي فقده في النسختين الماضيتين، ومواصلة رحلة اللا خسارة التي سجلها منذ أخر خسارة تعرض لها في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية أمام العين الإماراتي. وكان الزعيم بدأ رحلة استعادة اللقب بالتفوق على الريان القطري 1/3، ثم التغلب على الشرطة العراقي 5/صفر، قبل أن يتفوق في الجولة الماضية على العين الإماراتي في عقر داره 5 /4.
ويطمح إلى تسجيل انتصار رابع يعزز به صدارته للمجموعة، وتفوقه على منافسيه الآخرين.
استعادة التوازن
بدوره، يخوض الاستقلال الإيراني اللقاء وهو يعاني في البطولة القارية، إذ يحل في المركز السادس برصيد 3 نقاط، من انتصاره في الجولة الأولى أمام الغرافة القطري 3/صفر، قبل أن يخسر أمام السد القطري صفر/2، ثم النصر السعودي صفر/1، في الجولتين الأخيرتين.
ويريد أن يستعيد توازنه، وأن يسجل انتصاره الأول في البطولة، الذي سيكون ثمينًا للغاية إن حدث.
تفوق طفيف
خاض الهلال والعين مواجهات نارية، إلا أن السمة المشتركة في كل تلك اللقاءات هي التنافسية العالية بين الفريقين، إذ سبق وأن تواجها 11 مرة من قبل في البطولات القارية، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 4 مواجهات، بينما كسب الاستقلال 5 مباريات، وحسم التعادل مواجهتين، ما يعكس التوازن النسبي في الأداء الهجومي لكلا الفريقين.
مواجهة صعبة
على إستاد الجوهرة، سيكون الأهلي مطالبًا بمضاعفة الجهد، لتأكيد حضوره المميز قاريًا، وتعويض عثراته المحلية الأخيرة، حينما يستقبل ضيفًا مزعجًا هو الشرطة العراقي على إستاد الجوهرة، لتأكيد أن نتائجه التي سجلها في الجولات الثلاث الماضية في البطولة القارية، جاءت نتيجة تفوق ميداني واضح، وأنه سيكون منافسًا قويًا على التأهل للدور المقبل، وعدم منح ضيفه فرصة العودة على حسابه.
إثبات القوة
يأمل قلعة الكؤوس، الذي يدخل المواجهة وفي جعبته 9 نقاط في وصافة المجموعة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الهلال السعودي، بعد انتصاره على برسيبوليس الإيراني في الجولة الأولى 1/صفر، وتفوقه على الوصل الإماراتي في الجولة الثانية 2/صفر، ثم على الريان القطري 2 /1 في الجولة الماضية، في أن يواصل انتصاراته وتواجده في مراكز الصدارة وإثبات قوته وأنه منافس شرس على التأهل للمرحلة المقبلة.
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