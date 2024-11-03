Monday, 04 November 2024 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 ولايات تحدد نتيجة الانتخابات الأمريكية

11/3/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تقتصر نتائج يوم الانتخابات على سبع ولايات وهي: أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولاينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.
وكانت نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب هما أكثر من زارا هذه الولايات. ومن المرجح أن توفر هذه الولايات مجتمعة أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للمرشح الفائز للحصول على أغلبية 270 صوتًا.
وهذه نظرة على الجدول الزمني ليوم الانتخابات في الولايات السبع:
أريزونا
تفتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحًا في ولاية أريزونا، التي فاز بها جو بايدن في عام 2020 بنسبة 0.3 %. وكان ثاني مرشح رئاسي ديمقراطي يفعل ذلك منذ ما يقرب من 70 عامًا.
وستغلق صناديق الاقتراع في الساعة 9 مساءً، ولا تعلن ولاية أريزونا عن الأصوات إلا بعد إعلان جميع الدوائر الانتخابية عن نتائجها أو بعد ساعة واحدة من إغلاق جميع صناديق الاقتراع.
جورجيا
تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا في جورجيا، التي لعبت دورًا رئيسيًا في عام 2020. وكان بايدن أول ديمقراطي في سباق البيت الأبيض يفوز بالولاية منذ بيل كلينتون في عام 1992، حيث هزم ترمب بأقل من ربع نقطة مئوية، بهامش 11779 صوتًا.
ومنذ ذلك الحين، كانت جهود ترمب لإلغاء تلك النتائج في صميم قضية جنائية في مقاطعة فولتون. وقد تم تعليق القضية في حين يواصل فريقه القانوني استئنافًا قبل المحاكمة لإبعاد المدعي العام فاني ويليس عن القضية وإسقاط لائحة الاتهام. وستستمع محكمة الاستئناف في جورجيا إلى تلك الحجج بعد الانتخابات.
وتغلق صناديق الاقتراع في جورجيا في الساعة السابعة مساءً.
ميشيغان
تفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ميشيغان، إحدى ولايات ((الجدار الأزرق)) التي صوتت بفارق ضئيل لصالح ترمب في عام 2016 بعد ما يقرب من 30 عامًا من التصويت للمرشحين الديمقراطيين. واستعاد بايدن الفوز بعد أربع سنوات.
وكان هامشه حوالي 154000 صوت من أكثر من 5.5 ملايين صوت.
وتغطي ولاية ميشيغان منطقتين زمنيتين، ولكن صناديق الاقتراع في معظم أنحاء الولاية تغلق في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي، بينما تغلق بقية مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت

نيفادا
تفتح صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ولاية نيفادا، وهي الولاية التي تحظى بأصغر عدد من الأصوات الانتخابية في ساحات المعارك الانتخابية. ولكنها تتمتع بواحد من أفضل السجلات باعتبارها مؤشرا على الانتخابات الرئاسية. فقد فاز المرشح الذي فاز في نيفادا بالبيت الأبيض في 27 من الانتخابات الرئاسية الثلاثين الماضية.
وتغلق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت الشرقي. ولا تعلن الولاية النتائج إلا بعد أن يدلي آخر شخص في الطابور بصوته، لذا عادة ما تكون هناك فترة انتظار بين إغلاق صناديق الاقتراع وظهور النتائج الأولية.
كارولينا الشمالية
تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ولاية كارولينا الشمالية، التي فاز بها الديمقراطيون مرتين فقط في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1968. لكن الولاية ظلت تنافسية لكلا الحزبين الرئيسيين. كان فوز ترمب في عام 2020 في كارولينا الشمالية، بنحو نقطة مئوية واحدة، أصغر هامش فوز له في أي ولاية.
تغلق صناديق الاقتراع في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.
بنسلفانيا
تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية أخرى ذات ((جدار أزرق)). كان هامش بايدن في عام 2020 في بنسلفانيا حوالي 80 ألف صوت من أصل أكثر من 6.9 ملايين صوت. هذا العام، كان هذا هو المكان الذي التقى فيه هاريس وترمب لأول مرة في مناظرتهما الوحيدة في سبتمبر في فيلادلفيا.
وتغلق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الشرقي في ولاية بها عدد أصوات انتخابية أكبر، 19 صوتا، من أي ولاية أخرى في ساحة المعركة.
ويسكونسن
تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ولاية ويسكونسن، الولاية الثالثة التي تتمتع بـ((الجدار الأزرق)) في هذه المجموعة. ولا تعد ولاية ويسكونسن غريبة على الانتخابات المتقاربة؛ إذ كان هامش الفوز في الولاية أقل من نقطة مئوية واحدة في أعوام 2020 و2016 و2004 و2000.
تغلق صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي.

MENAFN03112024000089011017ID1108846677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث