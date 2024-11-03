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فيضانات إسبانيا تترك الناجين بلا ماء

11/3/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) خلفت الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق إسبانيا هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ودمرت عددًا لا يحصى من المنازل وسبل العيش ندبة من الرعب في نفوس العديد من الناجين.
وتعرض الملك الإسباني، فيليبي السادس، وكبار المسؤولين الحكوميين للرشق بالطين من قبل حشد من الناجين من الفيضانات الغاضبة خلال أول زيارة لقادة البلاد إلى مركز أخطر كارثة طبيعية في البلاد في الذاكرة الحية.
وتم إجلاء رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، من مكان الحادث، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الإسبانية (RTVE)، عندما بدأت الوحدة الرسمية في السير في الشوارع المغطاة بالطين في بايبورتا، وهي واحدة من المناطق الأكثر تضررًا، حيث لقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم وتحطمت حياة الآلاف.
واضطرت الشرطة إلى التدخل مع بعض الضباط على ظهور الخيل، لإبعاد الحشد الذي بلغ عدده عدة عشرات من الأشخاص الذين ألقوا الطين وحملوا المجارف والأعمدة بشكل تهديدي.
وكان هذا حادثًا غير مسبوق، ولكن الغضب الشعبي إزاء الإدارة العشوائية للأزمة بلغ ذروته، حيث لا يزال العديد من الناس محرومين من مياه الشرب بعد خمسة أيام من الفيضانات.
تبعات الفيضانات
كما كانت الملكة ليتيزيا ورئيس إقليم فالنسيا، كارلو مازون، ضمن الوفد، وكانت يدا الملكة وذراعاها ملطختين بالطين أثناء حديثها إلى النساء، وقالت إحدى النساء للملكة ((ليس لدينا ماء))، حيث لا يزال العديد من الناس محرومين من مياه الشرب بعد خمسة أيام من الفيضانات، ولا تزال تغطية الإنترنت والهواتف المحمولة متقطعة، ولم يعد التيار الكهربائي إلى أغلب الناس، ودمرت المتاجر والسوبر ماركت في الحي.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت مدينة تشيفا هطول أمطار غزيرة في ثماني ساعات، أكثر مما شهدته المدينة في العشرين شهرًا السابقة.
وأودى جدار المياه الذي يشبه تسونامي بحياة سبعة أشخاص على الأقل في تشيفا، التي يسكنها نحو 16 ألف شخص، ولا يزال البحث مستمرًا عن المزيد من المفقودين، سواء في المنازل المنهارة أو في الوادي.
وادي جاف
ويُعد الوادي، الذي يُطلق عليه اسم ((بارانكو دي تشيفا))، جافًا في العادة، ولكن يتم تغذيته من خلال العديد من الوديان الأخرى التي تتدفق منها المياه وتنقلها إلى مزارع الكروم أدناه.
وتسببت العاصفة الضخمة في إرسال موجة من المياه أدت إلى سقوط اثنين من الجسور الأربعة التي تعبر الوادي، بينما أصبح عبور الجسر الثالث غير آمن، وتآكلت جوانب الوادي، مما أدى إلى سقوط أحد الأرصفة والعديد من المنازل وتدمير ثقوب في منازل أخرى.
ومرت خمسة أيام منذ تلك الليلة المرعبة، وفي تشيفا ومناطق أخرى، مثل بايبورتا، وباريو دي لا توري، وماساناسا، يسارع المواطنون والمتطوعون إلى المساهمة في تنظيف الجبال من الحطام والطبقات البنية السميكة من الطين التي خلفتها المياه.
ومن المقرر أن يصل خمسة آلاف جندي إضافي إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمساعدة 2500 جندي تم نشرهم بالفعل.

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