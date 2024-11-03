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مناورة ثلاثية على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

11/3/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت كوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة أرسلت قاذفة بعيدة المدى في مناورة ثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان، ردًا على تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات جديد مصمم لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، حيث اختبرت كوريا الشمالية الخميس صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات طورته حديثًا (هواسونج-19)، والذي حلق على ارتفاعات أعلى وظل في الهواء لفترة أطول من أي صاروخ آخر أطلقته، ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا بأنه ((عمل عسكري مناسب)) للتعامل مع التهديدات الأمنية الخارجية التي يفرضها منافسوها.
البرامج النووية
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن الولايات المتحدة أرسلت قاذفة من طراز (بي-1بي)
للتدريب مع طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية واليابان بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، مما يدل على عزم الدول الثلاث الثابت، واستعدادها للرد على البرامج النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية، وقال البيان إن التدريب الجوي الثلاثي هو الثاني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا العام. وكثيرًا ما ترد الولايات المتحدة على التجارب الصاروخية الكبرى التي تجريها كوريا الشمالية بنشر بعض أصولها العسكرية القوية مؤقتًا، مثل القاذفات بعيدة المدى وحاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، في شبه الجزيرة الكورية وبالقرب منها.
وعادة ما ترد كوريا الشمالية بغضب على مثل هذه الإجراءات الأمريكية، وتصفها بأنها جزء من مؤامرة تقودها الولايات المتحدة لغزو الشمال، وتجري اختبارات أسلحة إضافية.
تقدم جديد
وأظهرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أجرتها كوريا الشمالية يوم الخميس، وهي أول تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات منذ ما يقرب من عام، تقدمًا في برنامج الصواريخ الكوري الشمالي، ولكن العديد من الخبراء يقولون إن كوريا الشمالية لا تزال لديها بعض المشكلات التكنولوجية التي يتعين عليها إتقانها للحصول على صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على توجيه ضربات نووية إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

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