3.5 ملايين مركبة قدمت للمملكة في 90 يوما
التاريخ
11/3/2024 11:18:18 PM
| سجلت المركبات والشاحنات القادمة والمغادرة للمملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، نموا بـ6%، إذ بلغ إجمالي المركبات والشاحنات القادمة والمغادرة 7.021 ملايين مركبة وشاحنة في 90 يوما، مقابل 6.609 ملايين مركبة في الربع الثاني السابق من العام الحالي، وفاقت المركبات والشاحنات القادمة، المركبات المغادرة، إذ بلغ إجمالي المركبات القادمة 3.549 ملايين مركبة بـ51%، مقابل 3.472 ملايين مركبة وشاحنة مغادرة بـ49%، في وقت انخفضت الإقرارات الزكوية والضريبية بـ15%، حيث بلغت 471 ألف إقرار، مقابل 554 ألف إقرار مقدم في الربع المماثل من العام الحالي.
إنهاء إجراءات
كشف تقرير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للربع الثالث من العام الحالي، نمو إنهاء إجراءات الحاويات البحرية المنفذة، حيث بلغت إنهاء 712 ألف حاوية بحرية، مقابل إنهاء 662 ألف حاوية بحرية في الربع الثاني السابق، وفسح 1.644 مليون بيان جمركي، وتنفيذ 140 ألف زيارة للفروع والمنافذ، وتنفيذ 87 ورشة توعوية، 79 من تنظيم الهيئة، و8 ورش بالتعاون مع الجهات الأخرى، واستفادة 525 ألف مستفيد من تطبيق زاتكا، واستلام 64 ألف رسالة.
6 سلع
تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة تفرض في المملكة العربية السعودية على سلع محددة، وتعرف بالسلع الانتقائية، وتحصل الضريبة المستحقة على هذه السلع من أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا مرتبطا بتلك السلع، وتتمثل أبرز السلع في: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والسوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بـ100%، والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بـ50%.
وتنص تشريعات الضريبة الانتقائية على فرض عقوبات مقررة في حالات محددة، تشمل عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة الزمنية المحددة، وعدم تقديم إقرار الضريبة الانتقائية خلال المدة الزمنية المحددة والتهرب الضريبي.
أهداف الضريبة
تهدف هذه الضريبة إلى الحد من استهلاك السلع الضارة، وتوفير مصادر دخل إضافية للحكومة لدعم مبادرات الصحة العامة، كما تنص قوانين الضريبة الانتقائية على فرض عقوبات على عدم سداد الضريبة أو التهرب الضريبي، إضافة إلى فرض عقوبات على التأخير في تقديم الإقرارات ضمن المدة الزمنية المحددة.
هيئات توعية للمستفيدين
وكانت قد نظمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 87 ورشة توعوية، 79 منها نظمتها الهيئة، و8 بالتعاون مع جهات أخرى، بهدف توعية الأفراد والشركات بإجراءات الهيئة ومتطلبات الضرائب والجمارك، واستفاد أكثر من 525 ألف مستفيد من تطبيق ((زاتكا)) التابع للهيئة، حيث تم استلام 64 ألف رسالة استفسار واستجابة، مما يدل على جهود الهيئة في تعزيز التواصل الرقمي وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.
Asf:
%6 نمو المركبات القادمة والمغادرة
7 ملايين مركبة قدمت وغادرت المملكة
%51 مركبات وشاحنات قادمة
%49 مركبات وشاحنات مغادرة
140 ألف زيارة للمنافذ والفروع
فسح 1.644 مليون بيان جمركي
إنهاء إجراءات 712 ألف حاوية بحرية
471 ألفا الإقرارات الزكوية والضريبية
525 ألف مستفيد من تطبيق زاتكا
6 سلع للضريبة الانتقائية
87 ورشة توعوية منفذة.
|
|
MENAFN03112024000089011017ID1108846674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.