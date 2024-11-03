3.5 ملايين مركبة قدمت للمملكة في 90 يوما

سجلت المركبات والشاحنات القادمة والمغادرة للمملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، نموا بـ6%، إذ بلغ إجمالي المركبات والشاحنات القادمة والمغادرة 7.021 ملايين مركبة وشاحنة في 90 يوما، مقابل 6.609 ملايين مركبة في الربع الثاني السابق من العام الحالي، وفاقت المركبات والشاحنات القادمة، المركبات المغادرة، إذ بلغ إجمالي المركبات القادمة 3.549 ملايين مركبة بـ51%، مقابل 3.472 ملايين مركبة وشاحنة مغادرة بـ49%، في وقت انخفضت الإقرارات الزكوية والضريبية بـ15%، حيث بلغت 471 ألف إقرار، مقابل 554 ألف إقرار مقدم في الربع المماثل من العام الحالي.

إنهاء إجراءات

كشف تقرير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للربع الثالث من العام الحالي، نمو إنهاء إجراءات الحاويات البحرية المنفذة، حيث بلغت إنهاء 712 ألف حاوية بحرية، مقابل إنهاء 662 ألف حاوية بحرية في الربع الثاني السابق، وفسح 1.644 مليون بيان جمركي، وتنفيذ 140 ألف زيارة للفروع والمنافذ، وتنفيذ 87 ورشة توعوية، 79 من تنظيم الهيئة، و8 ورش بالتعاون مع الجهات الأخرى، واستفادة 525 ألف مستفيد من تطبيق زاتكا، واستلام 64 ألف رسالة.

6 سلع

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة تفرض في المملكة العربية السعودية على سلع محددة، وتعرف بالسلع الانتقائية، وتحصل الضريبة المستحقة على هذه السلع من أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا مرتبطا بتلك السلع، وتتمثل أبرز السلع في: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والسوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بـ100%، والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بـ50%.

وتنص تشريعات الضريبة الانتقائية على فرض عقوبات مقررة في حالات محددة، تشمل عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة الزمنية المحددة، وعدم تقديم إقرار الضريبة الانتقائية خلال المدة الزمنية المحددة والتهرب الضريبي.

أهداف الضريبة

تهدف هذه الضريبة إلى الحد من استهلاك السلع الضارة، وتوفير مصادر دخل إضافية للحكومة لدعم مبادرات الصحة العامة، كما تنص قوانين الضريبة الانتقائية على فرض عقوبات على عدم سداد الضريبة أو التهرب الضريبي، إضافة إلى فرض عقوبات على التأخير في تقديم الإقرارات ضمن المدة الزمنية المحددة.

هيئات توعية للمستفيدين

وكانت قد نظمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 87 ورشة توعوية، 79 منها نظمتها الهيئة، و8 بالتعاون مع جهات أخرى، بهدف توعية الأفراد والشركات بإجراءات الهيئة ومتطلبات الضرائب والجمارك، واستفاد أكثر من 525 ألف مستفيد من تطبيق ((زاتكا)) التابع للهيئة، حيث تم استلام 64 ألف رسالة استفسار واستجابة، مما يدل على جهود الهيئة في تعزيز التواصل الرقمي وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.

Asf:

%6 نمو المركبات القادمة والمغادرة

7 ملايين مركبة قدمت وغادرت المملكة

%51 مركبات وشاحنات قادمة

%49 مركبات وشاحنات مغادرة

140 ألف زيارة للمنافذ والفروع

فسح 1.644 مليون بيان جمركي

إنهاء إجراءات 712 ألف حاوية بحرية

471 ألفا الإقرارات الزكوية والضريبية

525 ألف مستفيد من تطبيق زاتكا

6 سلع للضريبة الانتقائية

87 ورشة توعوية منفذة.