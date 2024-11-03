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معرض الصين الدولي للاستيراد.. منصة الشركات الدولية للتعاون والربح المشترك

11/3/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ينهمك مزارع البن الأوغندي نواغالبا، في جني محصوله من البن بجبل إلغون، الذي يعد أحد المواطن الرئيسية لإنتاج البن. وينوي هذا العام القدوم إلى الصين لعرض منتجاته في معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي سينعقد الشهر القادم في شنغهاي.
وبصفته أكبر منصّة تعنى بالاستيراد في الصين والعالم، إزدادت جاذبية معرض الصين الدولي للاستيراد بشكل مطّرد خلال السنوات السبع الماضية، وأصبح نافذة الصين لبناء نمط تنمية جديد، ومنصة لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى والمنافع العامة الدولية المشتركة.
وسيعقد معرض الصين الدولي للاستيراد في نسخته السابعة من 5 إلى 10 نوفمبر من هذا العام. وحتى الآن، بلغت المساحة المتعاقد عليها للشركات المشاركة فيه 366 ألف متر مربع. ووقعت أكثر من 2000 شركة من أكثر من 100 دولة ومنطقة عقودًا للمشاركة في المعرض.

في الأثناء، أكدت أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية مشاركتها في المعرض الوطني. من بينها النرويج وسلوفاكيا وبنين وبوروندي ومدغشقر ودول أخرى، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة التي ستشارك في المعرض الوطني لأول مرة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيخصّ معرض الصين الدولي للاستيراد السابع 35 دولة من بين البلدان الأقل نموّا، بإعفاء شركاتها من إيجار أكشاك المعرض.
وقد ظل معرض الصين الدولي للاستيراد دائمًا المكان الأول لإطلاق منتجات جديدة والتقنيات المتطورة. وخلال الدورات الستة الماضية، تم طرح العديد من المنتجات والخدمات الجديدة من كل أنحاء العالم. حيث سجلت الدورة السادسة التي عقدت العام الماضي، إطلاق 442 منتجًا جديدا، إضافات إلى خدمات وتكنولوجيات جديدة.
ومن أجل تسريع تطور القوى الإنتاجية الجديدة، أنشأ معرض الصين الدولي للاستيراد هذا العام لأول مرة منطقة خاصة بالمواد الجديدة في منطقة معرض التكنولوجيا والمعدات. ومن المتوقع أن تسجل ظهور شركات من قائمة "فورتشن 500"، من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وسنغافورة والبرازيل وإيطاليا ودول

خلال الدورة الأولى من المعرض في عام 2018، جذبت شركة "ميدترونيك"، الاهتمام الواسع من خلال عرض أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم، بوزن 2 جرام فقط. لاحقا، سجلت ميدترونيك حضورها في الدورات الستة المتعاقبة، وجلبت معها أكثر من 300 منتج وعلاج مبتكر، بما في ذلك ما يزيد عن 50 منتجًا، تقوم بإطلاقه لأول مرّة.
وقال قو يوشاو، النائب الأول للرئيس العالمي لشركة ميدترونيك، إن السوق الصينية تتمتع بإمكانات هائلة بسبب قاعدتها السكانية الكبيرة واهتمام الحكومة بصحة الناس. وقد كانت شركة مدترونيك دائمًا متفائلة بشأن السوق الصينية وتؤمن إيمانًا راسخًا بأن الصين ستصبح أكبر سوق طبي في العالم ومصدرًا عالميًا مهمًا لابتكار التكنولوجيا الطبية.
في ذات السياق، قال قو يوشاو، إنه بفضل معرض الصين الدولي للاستيراد، حققت شركة ميدترونيك وصولا أسرع وأسهل إلى السوق الصينية. كما تزايدت قدراتها المحلّية على البحث والتطوير والتصنيع.
وخلال دورة هذا العام، سيستضيف منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي السابع، وهو جزء مهم من معرض الصين الدولي للاستيراد، تحت شعار "الالتزام بالانفتاح رفيع المستوى والعمل المشترك على تعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة"، سيتم تنظيم 19 جلسة حوار حول تعزيز الانفتاح والعولمة الشاملة.
شركة ميرسك للشحن، شاركت أيضا عدة مرات متتالية في معرض الصين الدولي للاستيراد. ولديها ما يزيد عن الـ 20 سنة من العمل داخل السوق الصينية. ويقول الرئيس التنفيذي العالمي للشركة سورين توفت، إن الاقتصاد العالمي الحالي لا يزال يواجه العديد من الشكوك. وتصر الصين على الانفتاح والتعاون لخلق بيئة اقتصادية وتجارية أفضل، مما يوفر ضمانة مهمة لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية.
وقال توفت إن المعارض الدولية رفيعة المستوى التي أقامتها الصين، مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض كانتون، والمعرض التجاري للخدمات، قد بنت منصات تعاون متبادلة المنفعة ومربحة للجانبين للشركات من جميع أنحاء العالم.
ويرى خبراء السوق أن معرض الصين الدولي للاستيراد يعد مبادرة رئيسية من جانب الصين لفتح سوقها أمام العالم، كما أنها إجراء عملي للصين لتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح والدعوة إلى العولمة الاقتصادية الشاملة. ومن خلال جعل كعكة الانفتاح أكبر وقائمة التعاون أطول، ستواصل الصين تحقيق تنميتها من خلال الانفتاح والتعاون وتقديم المزيد من المساهمات في الاستقرار والرخاء الاقتصادي العالمي.

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