معرض الصين الدولي للاستيراد.. منصة الشركات الدولية للتعاون والربح المشترك

(MENAFN
- Al Watan)
ينهمك مزارع
البن الأوغندي نواغالبا، في جني محصوله من البن بجبل إلغون، الذي يعد أحد المواطن الرئيسية لإنتاج البن. وينوي هذا العام القدوم إلى الصين لعرض منتجاته في معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي سينعقد الشهر القادم في شنغهاي.
وبصفته أكبر منصّة تعنى بالاستيراد في الصين والعالم، إزدادت جاذبية معرض الصين الدولي للاستيراد بشكل مطّرد خلال السنوات السبع الماضية، وأصبح نافذة الصين لبناء نمط تنمية جديد، ومنصة لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى والمنافع العامة الدولية المشتركة.
وسيعقد معرض الصين الدولي للاستيراد في نسخته السابعة من 5 إلى 10 نوفمبر من هذا العام. وحتى الآن، بلغت المساحة المتعاقد عليها للشركات المشاركة فيه 366 ألف متر مربع. ووقعت أكثر من 2000 شركة من أكثر من 100 دولة ومنطقة عقودًا للمشاركة في المعرض.
في الأثناء، أكدت أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية مشاركتها في المعرض الوطني. من بينها النرويج وسلوفاكيا وبنين وبوروندي ومدغشقر ودول أخرى، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة التي ستشارك في المعرض الوطني لأول مرة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيخصّ معرض الصين الدولي للاستيراد السابع 35 دولة من بين البلدان الأقل نموّا، بإعفاء شركاتها من إيجار أكشاك المعرض.
وقد ظل معرض الصين الدولي للاستيراد دائمًا المكان الأول لإطلاق منتجات جديدة والتقنيات المتطورة. وخلال الدورات الستة الماضية، تم طرح العديد من المنتجات والخدمات الجديدة من كل أنحاء العالم. حيث سجلت الدورة السادسة التي عقدت العام الماضي، إطلاق 442 منتجًا جديدا، إضافات إلى خدمات وتكنولوجيات جديدة.
ومن أجل تسريع تطور القوى الإنتاجية الجديدة، أنشأ معرض الصين الدولي للاستيراد هذا العام لأول مرة منطقة خاصة بالمواد الجديدة في منطقة معرض التكنولوجيا والمعدات. ومن المتوقع أن تسجل ظهور شركات من قائمة "فورتشن 500"، من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وسنغافورة والبرازيل وإيطاليا ودول
خلال الدورة الأولى من المعرض في عام 2018، جذبت شركة "ميدترونيك"، الاهتمام الواسع من خلال عرض أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم، بوزن 2 جرام فقط. لاحقا، سجلت ميدترونيك حضورها في الدورات الستة المتعاقبة، وجلبت معها أكثر من 300 منتج وعلاج مبتكر، بما في ذلك ما يزيد عن 50 منتجًا، تقوم بإطلاقه لأول مرّة.
وقال قو يوشاو، النائب الأول للرئيس العالمي لشركة ميدترونيك، إن السوق الصينية تتمتع بإمكانات هائلة بسبب قاعدتها السكانية الكبيرة واهتمام الحكومة بصحة الناس. وقد كانت شركة مدترونيك دائمًا متفائلة بشأن السوق الصينية وتؤمن إيمانًا راسخًا بأن الصين ستصبح أكبر سوق طبي في العالم ومصدرًا عالميًا مهمًا لابتكار التكنولوجيا الطبية.
في ذات السياق، قال قو يوشاو، إنه بفضل معرض الصين الدولي للاستيراد، حققت شركة ميدترونيك وصولا أسرع وأسهل إلى السوق الصينية. كما تزايدت قدراتها المحلّية على البحث والتطوير والتصنيع.
وخلال دورة هذا العام، سيستضيف منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي السابع، وهو جزء مهم من معرض الصين الدولي للاستيراد، تحت شعار "الالتزام بالانفتاح رفيع المستوى والعمل المشترك على تعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة"، سيتم تنظيم 19 جلسة حوار حول تعزيز الانفتاح والعولمة الشاملة.
شركة ميرسك للشحن، شاركت أيضا عدة مرات متتالية في معرض الصين الدولي للاستيراد. ولديها ما يزيد عن الـ 20 سنة من العمل داخل السوق الصينية. ويقول الرئيس التنفيذي العالمي للشركة سورين توفت، إن الاقتصاد العالمي الحالي لا يزال يواجه العديد من الشكوك. وتصر الصين على الانفتاح والتعاون لخلق بيئة اقتصادية وتجارية أفضل، مما يوفر ضمانة مهمة لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية.
وقال توفت إن المعارض الدولية رفيعة المستوى التي أقامتها الصين، مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض كانتون، والمعرض التجاري للخدمات، قد بنت منصات تعاون متبادلة المنفعة ومربحة للجانبين للشركات من جميع أنحاء العالم.
ويرى خبراء السوق أن معرض الصين الدولي للاستيراد يعد مبادرة رئيسية من جانب الصين لفتح سوقها أمام العالم، كما أنها إجراء عملي للصين لتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح والدعوة إلى العولمة الاقتصادية الشاملة. ومن خلال جعل كعكة الانفتاح أكبر وقائمة التعاون أطول، ستواصل الصين تحقيق تنميتها من خلال الانفتاح والتعاون وتقديم المزيد من المساهمات في الاستقرار والرخاء الاقتصادي العالمي.
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