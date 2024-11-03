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الاحتلال ينتهك هدنة التطعيمات

11/3/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مدير عام وزارة الصحة بغزة، الدكتور منير البرش، لوكالة AP أن طائرة رباعية المراوح ضربت عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد دقائق قليلة من مغادرة وفد الأمم المتحدة المنشأة.
وأعربت منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اللتان تنفذان حملة مشتركة للتطعيم ضد شلل الأطفال، عن قلقهما إزاء هذه الضربة المزعومة.
وقالت روزاليا بولين، المتحدثة باسم يونيسف: ((التقارير عن هذا الهجوم مثيرة للقلق بشكل أكبر، لأن عيادة الشيخ رضوان هي إحدى النقاط الصحية التي يمكن للآباء الحصول على التطعيمات لأطفالهم فيها)).
ووقع هجوم اليوم بينما كان الهدنة الإنسانية لا تزال سارية، على الرغم من التأكيدات المقدمة أن الهدنة ستستمر من السادسة صباحًا حتى الرابعة مساءً.
إصابة الأطفال
بيّن مسؤولون فلسطينيون أن الغارة التي شنتها طائرة إسرائيلية دون طيار على عيادة في شمال غزة، حيث كان يتم تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، أدت إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، بينما نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم.
ووقعت الغارة المزعومة في شمال غزة، التي حاصرتها القوات الإسرائيلية وعزلتها إلى حد كبير على مدى العام الماضي. وقد نفذت إسرائيل هجومًا آخر هناك في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف.
وفي حين لم يتسن حل الروايات المتضاربة، شنت القوات الإسرائيلية غارات متكررة على المستشفيات في غزة خلال الحرب، قائلة إن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية، وهي الاتهامات التي نفاها مسؤولون صحيون

حملة مصغرة
بدأت حملة مصغرة لإعطاء الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال في أجزاء من شمال غزة. وجاء في بيان للأمم المتحدة أن الحملة تأجلت من 23 أكتوبر بسبب عدم القدرة على الوصول، والقصف الإسرائيلي، وأوامر الإخلاء الجماعي، وعدم وجود ضمانات بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وتم توزيع الجرعة الأولى من اللقاح بسبتمبر في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مناطق شمال غزة التي أصبحت الآن مغلقة بالكامل.
وقال مسؤولون صحيون إن الجولة الأولى من الحملة، وتوزيع الجرعة الثانية في وسط وجنوب غزة، كانا ناجحين.
وقد أُجبر ما لا يقل عن 100 ألف شخص على الإخلاء من مناطق شمال غزة باتجاه مدينة غزة في الأسابيع القليلة الماضية، لكن نحو 15 ألف طفل تحت سن العاشرة ما زالوا في المدن الشمالية، بما في ذلك جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، التي لا يمكن الوصول إليها وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت الوكالات إن المرحلة النهائية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال كانت تهدف إلى الوصول إلى ما يقدر بنحو 119 ألف طفل في الشمال بجرعة ثانية من لقاح شلل الأطفال الفموي، لكن ((تحقيق هذا الهدف أصبح الآن غير مرجح بسبب قيود الوصول)).
ويقولون إنه يجب تطعيم 90 % من الأطفال في كل مجتمع، لمنع انتشار المرض.

وجود الشلل
انطلقت الحملة بعد الإبلاغ عن أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عامًا، وهي حالة لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر، مصاب الآن بالشلل في ساقه. وقالت منظمة الصحة العالمية إن وجود حالة شلل يشير إلى احتمال وجود مئات آخرين مصابين بالعدوى، ولكن لا تظهر عليهم أعراض.
بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وفقًا للسلطات الصحية في غزة، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
حملة التطعيم
تهدف إلى تأمين بيئة آمنة للفرق الطبية للوصول إلى الأطفال وتطعيمهم، وتشمل اتفاقيات هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس، وتتيح فترات هدوء يومية تمتد من الساعة 6 صباحا حتى 3 عصراً، وتستمر الهدنة في كل منطقة ثلاثة أيام، مع إمكانية تمديدها يوما إضافيا عند الحاجة. كما تم تقسيم العملية إلى مراحل بحيث تبدأ من وسط غزة، ثم تنتقل إلى الجنوب، ثم الشمال، مما يسمح بتغطية معظم مناطق القطاع في بيئة آمنة. ويُذكر أن هذه الحملة جاءت بعد رصد حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال لأول مرة منذ 25 عاما، مما جعل من الضروري استكمال هذه الجهود لحماية ما يقارب 650.000 طفل من الإصابة.

الوضع الصعب في مستشفيات غزة:
1 - الهجمات المتكررة على المستشفيات
تعرضت مستشفيات شمال غزة، مثل مستشفى العودة والإندونيسي وكمال عدوان، للغارات الإسرائيلية المستمرة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعرض العاملين والمرضى للخطر.
2 - الادعاءات العسكرية الإسرائيلية
تدعي إسرائيل أن حماس تستخدم بعض المستشفيات مراكز للقيادة والسيطرة، مما يبرر استهدافها هذه المنشآت الطبية.
3 - صعوبة الأوضاع الطبية
نتيجة الدمار والحصار، تعاني المستشفيات نقصا حادا في الإمدادات الطبية والغذائية والمياه، مما يؤثر سلبيا على رعاية المرضى، ويؤدي إلى ممارسات مثل بتر الأطراف في ظل غياب

4 - الحصار ونقص الإمدادات
تم حصار مستشفى العودة، مما أدى إلى شلل في قدرته على العمل، وعجز عن تقديم الرعاية اللازمة للمرضى، إلى جانب قلة الطعام والماء، مما أجبر العاملين على تناول وجبة واحدة يوميا.
5 - الوفيات والإصابات بين الطاقم الطبي
تعرض العديد من العاملين في المستشفيات، مثل الأطباء والممرضين، للقتل أو الإصابة بسبب القصف أو إطلاق النار من القناصة.
6 - النتائج الإنسانية
الحصار الطويل والتصعيد حول المستشفيات أسفرا عن مقتل مرضى وجرحى، وإصابة طاقم المستشفيات، إلى جانب أضرار مادية هائلة في المرافق.

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