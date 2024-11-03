جيفري فرانكل يكتب: المؤسسات الشاملة أساس رخاء الأمم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تُـرى لماذا أصبحت بعض البلدان غنية ولم تصبح بلدان أخرى كذلك؟ يقدم لنا الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل في علوم الاقتصاد لهذا العام ــ دارون عاصم أوغلو، وسايمون جونسون، وجيمس أ. روبنسون ــ إجابة بسيطة: المؤسسات. فالبلدان التي تحظى بمؤسسات“شاملة” ــ والتي تدعم المجتمع المفتوح، والحكومة المسؤولة، والحرية الاقتصادية، وسيادة القانون ــ تحقق نتائج أفضل من تلك التي تحكمها مؤسسات“استخراجية” تكافئ أصحاب السلطة.

ويبدو أن تصنيفات جودة المؤسسات التي يصدرها البنك الدولي تدعم هذا التقييم. استنادا إلى ستة مؤشرات للحوكمة ــ السيطرة على الفساد، والصوت والمساءلة، وفعالية الحكومة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وجودة التنظيم، وسيادة القانون ــ ترتبط هذه التصنيفات ارتباطا وثيقا بنصيب الفرد في الدخل الوطني، من القمة (الدنمرك وفنلندا) إلى القاع (غينيا الاستوائية وجنوب السودان).

موضوعاتأرباح“إكسون موبيل” الأمريكية ترتفع بأكثر من 15% التضخم فى تركيا تباطأ على الأرجح الشهر الماضى وسط حذر المركزى فائض مالى كبير.. مشكلة غير مألوفة تواجه أيرلندا

لكن الارتباط المتبادل لا يعني السببية. ذلك أن إثبات أن المؤسسات الشاملة أدت إلى الرخاء ــ وليس العكس ــ ليس بالمهمة السهلة. ففي نهاية المطاف، تسعى بلدان عديدة، على سبيل المثال، إلى إصلاح أنظمتها الضريبية والتنظيمية مع تزايد تطور الاقتصاد، وليس قبل ذلك. فقد صعدت كوريا الجنوبية في تصنيفات البنك الدولي للجودة المؤسسية خلال فترة التحول الديمقراطي، والتي جاءت بعد انطلاقتها الاقتصادية، وهذا يشير إلى أن ظهور المؤسسات العالية الجودة كان أكثر ترجيحا نتيجة للنمو وليس سببا له.

عادة، يحدث النوعان من التطور ــ المؤسسي والاقتصادي ــ في آن واحد، مما يجعل من الصعب التمييز بين السبب والأثر. لهذا السبب بدا سؤال السببية لفترة طويلة وكأنه مشكلة مستعصية على الـحَـلّ. وقد تصدى عاصم أوغلو، وجونسون، وروبنسون من خلال فحص مسارات المستعمرات الأوروبية على مدار القرون الخمسة الأخيرة.

عندما وصل الأوروبيون إلى مناطق بها سلع ثمينة مثل الذهب والسكر، كان هدفهم الأصلي استخراج الثروة، و استخدموا العبودية وحُـكـم الـنُـخبة الاستبدادية لتحقيقه. إن الحكومة التي لا تعتمد على عائدات الضرائب وبوسعها الاحتفاظ بالسلطة بالقوة ــ على سبيل المثال، من خلال الاحتفاظ بالسيطرة المادية على مناجم الذهب أو الفضة، أو مزارع السكر، أو آبار النفط ــ لن يكون لديها حافز كبير لتطوير أنظمة سياسية واقتصادية تُـفـضي إلى الرخاء الشامل.

في الأماكن حيث الثروة الطبيعية أقل ــ مثل أمريكا الشمالية ــ كان الاستخراج أقل جاذبية في نظر المستعمرين الأوروبيين. في معاهدة بريدا لعام 1667، تنازل الهولنديون عن مطالبتهم بهولندا الجديدة (New Netherland) ــ التي كانت تضم نيويورك وأراض مجاورة ــ للإنجليز في مقابل سورينام في أمريكا الجنوبية.

بعد قرن من الزمن، كان الفرنسيون على استعداد للتخلي عن كندا، طالما يمكنهم الاحتفاظ بمزارع السكر في جزيرة جوادلوب الضئيلة.

ومع ذلك، نجد أن ما كان ذات يوم مستعمرات أقل جاذبية أصبح الاقتصادات التي بدأت تتحول إلى التصنيع أولا. لتفسير هذا“الانقلاب في الحظوظ” ــ والأمر الأكثر جوهرية، العلاقة السببية بين المؤسسات والرخاء ــ فحص الحائزون على جائزة نوبل عاملا خارجيا مُـحَـدِّدا للمؤسسات: معدل الوفيات بين المستوطنين في وقت الاستعمار، والذي كان متباينا على نطاق واسع وفقا للظروف المناخية المحلية.

قد يبدو هذا النهج غريبا. لكن الفكرة كانت أن المستوطنين، في الأماكن حيث لم تقض عليهم أمراض محلية، كان لديهم الحافز لإنشاء مؤسسات فعّالة قادرة على دعم رفاهة مجتمعاتهم الجديدة. وعلى هذا، فعندما وصلت الثورة الصناعية، كانت الاقتصادات التي استوطنها الأوروبيون مجهزة على نحو أفضل للاستفادة من هذه الثورة مقارنة بالاقتصادات التي ركز الأوروبيون على استخراج الثروات الطبيعية منها. في نهاية المطاف، تأكدت هذه النظرية: فكلما ارتفع معدل الوفيات بين المستعمرين، كلما كانت المؤسسات التي نشأت لاحقا أسوأ وانخفض نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي اليوم.

قد ينظر بعض المراقبين إلى هذا الاكتشاف باعتباره قَـدَريا، فيفسرونه على أنه يعني أن البلدان أصبحت أسيرة لمناخها وتاريخها. لكن عاصم أوغلو، وجونسون، وروبنسون لا يزعمون أن كل أو حتى معظم التباين في المؤسسات يعكس الوفيات بين المستوطنين. إنهم يقولون فقط إن بعض التباين يعكس تلك الوفيات، ويستنتجون أن مصادر أخرى للاختلافات المؤسسية ــ وخاصة القرارات السياسية التي يتخذها زعماء غير قَدَريين ــ قد تخلف تأثيرات مماثلة.

قد يخطئ بعض المراقبين أيضا في تفسير عاصم أوغلو، وجونسون، وروبنسون على أنهم يزعمون أن المؤسسات الغربية متفوقة على غيرها حتى برغم أن المؤسسات التي أنشأها المستوطنون الأوروبيون من غير الممكن اعتبارها“شاملة”. فلا أحد يشك في أن المستوطنين الأوروبيين كانوا يعاملون السكان المحليين في المستعمرات الاستيطانية بطريقة شديدة السوء ولا تقل سوءا عن المعاملة التي لاقاها السكان المحليون في المستعمرات الاستخراجية. لكن ممارساتهم المروعة ــ العبودية، والاستيلاء على الأراضي، والحكم من قِبَل النخبة الأجنبية ــ كانت شائعة في مختلف أنحاء العالم لآلاف السنين في زمن الاستعمار. وكان الأوروبيون هم الذين انتهت بهم الحال إلى قيادة الطريق إلى حظر العبودية ــ فعلت بريطانيا ذلك في عام 1834، مقارنة بعام 1981 في موريتانيا ــ وربما يرجع هذا إلى احتواء مؤسساتهم على أصول مبادئ مثل المساواة، التي نشأت منها حركة مناهضة العبودية.

إلى جانب أهميتها الأخلاقية، تميل مبادئ مثل الديمقراطية، وسيادة القانون، والحد من الفساد، والحرية الاقتصادية، وغياب نظام الطوائف الطبقي إلى تحقيق نتائج اقتصادية أفضل من بدائلها. وبالتالي يمكن النظر إلى قيمتها على أنها عالمية، حتى لو كانت تاريخيا تطورت بشكل أسرع في أوروبا والأراضي التي استوطنها الأوروبيون في عموم الأمر. فقد اكتشف إسحاق نيوتن قانون الجاذبية في إنجلترا، لكنه لا ينطبق هناك أو في المستعمرات البريطانية السابقة فقط.

لا ينبغي للمناخ الميّال إلى نشر الأمراض ولا التاريخ الاستعماري الاستغلالي أن يمنع أي بلد من القيام بإصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية. وهنا قد تكمن الرسالة الأكثر أهمية في البحث الحائز على جائزة نوبل لهذا العام: يتمتع القادة في كل مكان بالسلطة اللازمة لبناء المؤسسات الشاملة القادرة على دعم الرخاء الطويل الأجل.

المصدر: بقلم: