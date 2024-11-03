فائض مالى كبير.. مشكلة غير مألوفة تواجه أيرلندا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه السياسات المالية عبر أوروبا تحديات كبيرة؛ فحكومتا بريطانيا وفرنسا ترفعان الضرائب بشكل حاد، بينما تعاني ألمانيا من قيود دين فرضتها على نفسها، وتستمر الاقتراضات المفرطة لإيطاليا في ازعاج المستثمرين.

أما أيرلندا فتواجه مشكلة مختلفة تماماً، حيث تمتلك الحكومة فائضاً كبيراً من الأموال، لدرجة أنها لا تعرف كيفية التصرف به.

موضوعاتأرباح“إكسون موبيل” الأمريكية ترتفع بأكثر من 15% التضخم فى تركيا تباطأ على الأرجح الشهر الماضى وسط حذر المركزى جيفري فرانكل يكتب:“المؤسسات الشاملة” أساس رخاء الأمم

في سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً في نزاع قانوني طويل الأمد حول استفادة شركة“أبل” من ثغرات ضريبية غير عادلة (وقد تم إغلاقها الآن) في النظام الضريبي الأيرلندي، حسب ما أوضحته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

ونتيجة لهذا الحكم، ستضطر الشركة التقنية الأمريكية لتسليم 13 مليار يورو (14 مليار دولار) إلى السلطات الضريبية الأيرلندية، بجانب أكثر من مليار يورو كفائدة، وهو مبلغ يعادل 4.8% من الدخل الوطني السنوي لأيرلندا.

وهذا أثار دهشة الحكومات التي تعاني من نقص الأموال، حيث ساندت السلطات الأيرلندية شركة“أبل” في نزاعاتها مع محاكم أوروبا، بحجة أن الشركة لم ترتكب أي خطأ.

يسجل الاقتصاد الأيرلندي أداءً استثنائياً، إذ من المتوقع أن ينمو الدخل القومي المعدل، الذي يأخذ بعين الاعتبار التشوهات الناتجة عن العدد الكبير من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في البلاد، بنسبة 4.9% هذا العام و2.7% في عام 2025.

ويبلغ معدل البطالة 4.3% فقط، فيما انخفض معدل التضخم إلى أقل من 2%.

كانت الوضعية المالية للحكومة قوية بالفعل قبل زيادة عائدات الضرائب من“أبل”، حيث سجلت الحكومة فائضاً في الأعوام 2022 و2023، وكانت تتوقع فائضاً آخر هذا العام.

ويتوقع الوزراء الآن فائضاً بنسبة 7.5% من الدخل القومي هذا العام و2.9% في عام 2025، رغم زيادة الإنفاق وخفض الضرائب.

منذ الخمسينيات، تقدم أيرلندا معدلات ضرائب تنافسية للشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وحتى في وقت تم فيه تقليص المزايا الاجتماعية بشكل حاد وزيادة الضرائب الأخرى خلال أزمة اليورو في أوائل 2010، تم الإبقاء على ضريبة الشركات عند نسبة سخية تبلغ 12.5%.

وحققت هذه الاستراتيجية مكاسب كبيرة في السنوات الأخيرة؛ ففي عام 2015 كانت إيرادات ضرائب الشركات تبلغ 7 مليارات يورو، وارتفعت العام الماضي إلى 24 مليار يورو.

وتتوقع وزارة المالية أن تصل الإيرادات إلى 30 مليار يورو سنوياً بحلول أواخر عشرينيات هذا القرن.

ووافقت الحكومة في عام 2021 على رفع معدل ضريبة الشركات، كجزء من اتفاقية شملت أكثر من 140 دولة لتحديد حد أدنى عالمي للضريبة.

لكن الزيادة كانت متواضعة؛ حيث أصبح المعدل الجديد 15% ودخل حيز التنفيذ هذا العام للشركات الكبرى.

هناك سببان رئيسيان لزيادة الإيرادات الضريبية.

ففي منتصف العقد الثاني من الألفية، قامت بعض أكبر شركات التقنية الأمريكية بإعادة تنظيم ترتيباتها الضريبية بعد انتقادات من الحكومات الأوروبية لاستخدامها ثغرات.

وتحت الضغط لنقل الأرباح المعلنة إلى دول توجد بها عمليات كبيرة وليست مجرد مكاتب صورية بعدد قليل من الموظفين، اختارت العديد من الشركات أيرلندا.

كما أن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 زاد من جاذبية البلاد للشركات الأمريكية، حيث أصبحت أيرلندا العضو الوحيد الناطق بالإنجليزية في السوق الأوروبية الموحدة.

يدرك صُناع السياسات الأيرلنديون أن القاعدة الضريبية ضيقة بالرغم من غناها.

ففي عام 2022، شكلت عشر شركات فقط ثلاثة أخماس إيرادات ضريبة الشركات.

علاوة على ذلك، بلغت نسبة ضريبة الشركات 27% من إجمالي الإيرادات ذلك العام، أي أكثر من ضعف المتوسط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وباعتراف الحكومة بهذه الهشاشة، تخطط للتعامل مع أرباح“أبل” غير المتوقعة بالطريقة التي تعاملت بها النرويج مع عائدات البترول في بحر الشمال، والتي جرت من خلال إنشاء صندوق سيادي.

وسيتم إنشاء صندوقين منفصلين، ويأمل الوزراء أن تصل قيمتهما المجمعة إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2040، ليتم بعدها الإنفاق من الدخل المتولد.

هناك أيضاً مجال لتقديم حوافز، حيث إنه من المتوقع إجراء انتخابات في وقت مبكر من العام المقبل، وقد تضمن الميزانية الأخيرة بعض الهدايا.

في حين تنسحب معظم وزارات المالية الأوروبية من دعمها الذي تم تقديمه خلال صدمة أسعار الطاقة 2021-2023، ستحصل الأسر الأيرلندية على ائتمان طاقة بقيمة 250 يورو هذا الشتاء.

كما تم رفع إعانات الأطفال وزيادة حدود ضريبة الدخل. وتم زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية بمبلغ 3 مليارات يورو.

المشكلة التي تواجه صناع القرار الأيرلنديين هي قلة المرونة في الاقتصاد.

سيواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة استجابة للظروف القاتمة في بقية أنحاء القارة.

كما أن سوق العمل في أيرلندا ضيقة بالفعل، وأي تحركات إضافية من الحكومة لخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم.

ومن المتوقع صدور التفاصيل الكاملة حول كيفية إنفاق بعض أرباح“أبل” في يناير المقبل، حيث يواجه الوزراء ضغوطاً متزايدة لإنفاق المزيد من الأموال.

ليست السياسة المتعلقة بتقليص العجز بالأمر السهل، ويبدو أيضاً أن السياسة المتعلقة بإدارة فائض ضخم ليست بالأمر الهين.