البورصة والاستثمار تجهزان مقترحًا تشريعيًا للسماح بإدراج المنشآت الفردية فى سوق المال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تُعد البورصة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحًا بتعديلات تشريعية للسماح بقيد وتداول المنشئات الفردية فى البورصة المصرية.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن من المتوقع أن يكون المقترح جاهزًا خلال أسابيع لرفعه إلى مجلس الوزراء.

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وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن هناك اهتماماً من قبل شركات فردية ترغب فى القيد بالبورصة المصرية.

وتوقع رواجًا فى عمليات طرح شركات كبرى من قبل القطاع الخاص والحكومة فى البورصة المصرية، خاصة بعد غياب الطروحات الكبرى عن السوق لفترة طويلة.

وأضاف أن البورصة تنفذ عمليات الإدراج المؤقت كعملية قيد مبدئى لحين إتمام عملية الطرح، حيث تكون أغلب الشركات غير مستوفاة لشروط القيد ويتم قيدها مؤقتاً مع توافر الحد الأدنى من المساهمين والأسهم حرة التداول.

وتسعى إدراة البورصة المصرية لتنفيذ استراتيجية للتطوير تعتمد على 7 محاور منها تعديل الإطار التشريعى وقواعد القيد، فى محاولة لاجتذاب شرائح جديدة من الشركات والمستثمرين على حد سواء.

ويتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعى واحد بمفرده ويعتبر فى حكم القانون تاجرا، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنيه، ويشترط القانون فى الشخص الذى يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.