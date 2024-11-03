((ستار شاين شيبنج)) تنسحب من تنفيذ ميناء بنى سويف الجاف - جريدة البورصة

أخطرت شركة ((ستار شاين شيبنج)) للخدمات اللوجستية وزارة النقل الممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالانسحاب الكامل من التحالف الفائز بإدارة وإنشاء وتشغيل الميناء الجاف بكوم أبو راضى على مساحة إجمالية تقدر بنحو 145 فدانًا بتكلفة استثمارية تتخطى 1.5 مليار جنيه قابلة للزيادة.

وقال حسام الديب رئيس مجلس إدارة شركة ستار شاين، إن الشركة انسحبت بشكل نهائى من تنفيذ المشروع.

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لفت إلى عقد لقاء مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الأسبوع المقبل لبحث تداعيات الانسحاب من المشروع خاصة أن الشركة تستعد للتفرغ لإنشاء أول مركز لوجيستى أخضر صديق للبيئة بمنطقة ((مرغم)) الصناعية فى الإسكندرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ستار شاين أن الشركة لم تضخ استثمارات فى المشروع وكان دورها الرئيسى هو التسويق المباشر للمشروع من خلال الإعلانات الترويجية للخطوط الملاحية والتوكيلات العالمية وجذبها للميناء الجديد للتعامل اللوجيستى فى الصادرات والواردات من وإلى الميناء .

من جانبه، أوضح رفقى كامل مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سامكريت للمقاولات إحدى شركات التحالف أن المجموعة ترحب بدخول مستثمرين جدد فى المشروع لتكوين تحالف بديل للاستمرار فى تنفيذ المشروع خاصة أن الميناء الجديد يعد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تستهدف وزارة النقل تنفيذها.

وأشار إلى أن المجموعة تقدمت بتعديلات على الدراسات الخاصة بإنشاء الميناء الجاف بإضافة منطقة صناعية للمشروع الجديد ومن المقرر البت فيها الشهر الجارى وفقا للمخاطبات الواردة من الوزارة للشركة .

وأضاف أن المجموعة كانت قد تقدمت بالعطاءات الفنية والمالية للمشروع أبريل الماضى إلا أنه تم التعديل على الدراسات المقدمة فى العرض الفنى والمالى لإضافة منطقة صناعية متاخمة.

وأوضح أن المجموعة ستقوم بعد توقيع العقود النهائية للمشروع بطرح مناقصة عامة على الشركات المصرية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للميناء الجديد عن طريق مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية الذى يشرف على عملية الطرح.

وأشار إلى أن المجموعة تستهدف تسويق المشروع قبل بدء التشغيل حتى يكون جاهزا للعمل.

لفت إلى أن المجموعة انتهت من الدراسات البيئية والهندسية الخاصة بالميناء الجديد.

وقال إن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة انتهت من توصيل المرافق اللازمة للمشروع للأرض، كما يستفيد المشروع من وجود خط سكة حديد خاص به مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد فى تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات.