((ستار شاين شيبنج)) تنسحب من تنفيذ ميناء بنى سويف الجاف - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الديب : تحديد لقاء مع الهيئة الأسبوع المقبل لبحث تداعيات الانسحاب من المشروع
أخطرت شركة ((ستار شاين شيبنج)) للخدمات اللوجستية وزارة النقل الممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالانسحاب الكامل من التحالف الفائز بإدارة وإنشاء وتشغيل الميناء الجاف بكوم أبو راضى على مساحة إجمالية تقدر بنحو 145 فدانًا بتكلفة استثمارية تتخطى 1.5 مليار جنيه قابلة للزيادة.
وقال حسام الديب رئيس مجلس إدارة شركة ستار شاين، إن الشركة انسحبت بشكل نهائى من تنفيذ المشروع.
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لفت إلى عقد لقاء مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الأسبوع المقبل لبحث تداعيات الانسحاب من المشروع خاصة أن الشركة تستعد للتفرغ لإنشاء أول مركز لوجيستى أخضر صديق للبيئة بمنطقة ((مرغم)) الصناعية فى الإسكندرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ستار شاين أن الشركة لم تضخ استثمارات فى المشروع وكان دورها الرئيسى هو التسويق المباشر للمشروع من خلال الإعلانات الترويجية للخطوط الملاحية والتوكيلات العالمية وجذبها للميناء الجديد للتعامل اللوجيستى فى الصادرات والواردات من وإلى الميناء . كامل:“سامكريت” أصبحت مسئولة عن المشروع ونرحب بدخول مستثمر جديد
من جانبه، أوضح رفقى كامل مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سامكريت للمقاولات إحدى شركات التحالف أن المجموعة ترحب بدخول مستثمرين جدد فى المشروع لتكوين تحالف بديل للاستمرار فى تنفيذ المشروع خاصة أن الميناء الجديد يعد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تستهدف وزارة النقل تنفيذها.
وأشار إلى أن المجموعة تقدمت بتعديلات على الدراسات الخاصة بإنشاء الميناء الجاف بإضافة منطقة صناعية للمشروع الجديد ومن المقرر البت فيها الشهر الجارى وفقا للمخاطبات الواردة من الوزارة للشركة .
وأضاف أن المجموعة كانت قد تقدمت بالعطاءات الفنية والمالية للمشروع أبريل الماضى إلا أنه تم التعديل على الدراسات المقدمة فى العرض الفنى والمالى لإضافة منطقة صناعية متاخمة.
وأوضح أن المجموعة ستقوم بعد توقيع العقود النهائية للمشروع بطرح مناقصة عامة على الشركات المصرية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للميناء الجديد عن طريق مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية الذى يشرف على عملية الطرح.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف تسويق المشروع قبل بدء التشغيل حتى يكون جاهزا للعمل.
لفت إلى أن المجموعة انتهت من الدراسات البيئية والهندسية الخاصة بالميناء الجديد.
وقال إن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة انتهت من توصيل المرافق اللازمة للمشروع للأرض، كما يستفيد المشروع من وجود خط سكة حديد خاص به مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد فى تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات.
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