الشباب والرياضة تجهز دراسة جدوى لتدشين منطقة حرة لصناعة الأدوات الرياضية - جريدة البورصة

تعد وزارة الشباب والرياضة دراسة جدوى لتدشين منطقة صناعية حرة للشركات المتخصصة فى الصناعات والمنتجات الرياضية، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وزراة الاستثمار يدرسون الملف لتخصيص المنطقة بحلول العام المقبل.

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وأوضحت أن المنطقة ستكون للشركات المتخصصة فى المنتجات والمعدات الرياضية لتدشين مصانع فيها للمعدات، والملابس الرياضية، وكل ما يتعلق بالصناعات الرياضية.

وأكدت على أن المقترح يهدف إلى تقليل استيراد تلك المنتجات خاصة أن الجزء الأغلب منها يتم استيراده من الخارج بصادرات تصل إلى نحو 700 ميلون دولار، موضحًا أن الغرض هو إحلال الوراردت وجذب المزيد من المصانع للسوق المصرية.

وتابعت أن الوزارة عرضت المقترح على عدد من المصانع والماركات المتخصصة فى المنتجات الرياضية والتى أبدت اهتمامًا بالتواجد كمصنع فى السوق المصرية، والتواجد أيضًا فى المنطقة الصناعية الجديدة المستهدفة.

وأوضحت أن المقترح يأتى ضمن حاجة تحتاج إلى إنشاء مدينة صناعية رياضية متخصصة فى توطين المنتجات المستوردة، ما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد فاتورة الاستيراد وبالتالى يتراجع الطلب على العملة الصعبة.

تعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لما لها من مردود إيجابى كبير على الأداء الاقتصادى للبلاد.

تخضع المناطق الحرة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 39 لسنة 2019 ، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتولى وزارة الشباب والرياضة أولوية للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.