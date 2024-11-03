صندوقا ((النيل للاستثمار)) و((مصر السيادى)) يدرسان تأسيس شركات لإحلال الواردات - جريدة البورصة

كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، أن صندوق النيل الصناعى للاستثمار المباشر التابع لمبادرة“ابدأ”، وصندوق الاستثمار الصناعى التابع لصندوق“مصر السيادى”، يدرسان التعاون لتأسيس شركات متخصصة فى مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا.

وأضافت المصادر أن القطاع الخاص يبدى استعدادًا للمشاركة مع الصندوقين لتوفير مدخلات التصنيع المستوردة محليًا، فى ظل صعوبة تنفيذ هذه المشروعات بشكل ذاتى بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك.

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وأشارت المصادر إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية قدما للصندوقين دراسات جدوى لفرص استثمارية يمكن تصنيعها فى مصر، إلا أن التحدى يكمن فى ضخامة التكلفة الاستثمارية اللازمة لهذه المشروعات.

وأكدت المصادر أن من بين 152 فرصة استثمارية طرحتها الحكومة على القطاع الخاص قبل أكثر من عام لتوطينها، لم ينفذ منها سوى 5% فقط، بينما تواجه بقية الفرص تحديات تمويلية ومخاوف من عدم القدرة على تسويق الإنتاج.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت العام الماضى عن طرح 152 فرصة استثمارية فى القطاع الصناعى للمستثمرين بهدف توطينها، مع توقعات بأن تساهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والنقل.

وتشمل هذه الفرص منتجات ومستلزمات فى قطاعات الهندسة، والكيماويات، ومواد البناء، والغذاء، والدواء، وذلك بناءً على دراسة تحليلية للواردات.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت فاتورة استيراد مصر العام الماضى إلى 83.2 مليار دولار، مقابل 96.2 مليار دولار فى عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 13.5%.

وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تستعد لعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية على الصندوق الصناعى الفرعى التابع لـ”صندوق مصر السيادي” بهدف المشاركة فى رؤوس أموالها.

وأضاف المنزلاوى فى تصريح لـ”البورصة”، أن اللجنة ستتواصل مع الصندوق للتعرف على خططه وأهدافه بعد تولى المهندس حسن الخطيب مسؤولية إدارة الصندوق السيادى، لعرضها على رجال الأعمال أعضاء الجمعية وتعزيز التعاون والشراكة فى الفترة المقبلة.

ووفقًا للرئيس التنفيذى السابق للصندوق السيادى، أيمن سليمان، فإن رأسمال صندوق الاستثمار الصناعى قد يصل إلى 100 مليار جنيه.