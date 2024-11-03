صندوقا ((النيل للاستثمار)) و((مصر السيادى)) يدرسان تأسيس شركات لإحلال الواردات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: ارتفاع تكاليف الاقتراض توجه القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التوطين بالشراكة
كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، أن صندوق النيل الصناعى للاستثمار المباشر التابع لمبادرة“ابدأ”، وصندوق الاستثمار الصناعى التابع لصندوق“مصر السيادى”، يدرسان التعاون لتأسيس شركات متخصصة فى تصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا.
وأضافت المصادر أن القطاع الخاص يبدى استعدادًا للمشاركة مع الصندوقين لتوفير مدخلات التصنيع المستوردة محليًا، فى ظل صعوبة تنفيذ هذه المشروعات بشكل ذاتى بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك.
موضوعات متعلقة
“الشباب والرياضة” تجهز دراسة جدوى لتدشين منطقة حرة لصناعة الأدوات الرياضية المستشار التجارى النمساوى: 100 شركة نمساوية أبدت اهتماماً بالاستثمار فى مصر مؤخرًا تباين عوائد أذون الخزانة فى أول عطاء بعد رفع تصنيف مصر الائتمانى
وأشارت المصادر إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية قدما للصندوقين دراسات جدوى لفرص استثمارية يمكن تصنيعها فى مصر، إلا أن التحدى يكمن فى ضخامة التكلفة الاستثمارية اللازمة لهذه المشروعات.
وأكدت المصادر أن من بين 152 فرصة استثمارية طرحتها الحكومة على القطاع الخاص قبل أكثر من عام لتوطينها، لم ينفذ منها سوى 5% فقط، بينما تواجه بقية الفرص تحديات تمويلية ومخاوف من عدم القدرة على تسويق الإنتاج.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت العام الماضى عن طرح 152 فرصة استثمارية فى القطاع الصناعى للمستثمرين بهدف توطينها، مع توقعات بأن تساهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والنقل.
وتشمل هذه الفرص منتجات ومستلزمات فى قطاعات الهندسة، والكيماويات، ومواد البناء، والغذاء، والدواء، وذلك بناءً على دراسة تحليلية للواردات.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت فاتورة استيراد مصر العام الماضى إلى 83.2 مليار دولار، مقابل 96.2 مليار دولار فى عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 13.5%.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تستعد لعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية على الصندوق الصناعى الفرعى التابع لـ”صندوق مصر السيادي” بهدف المشاركة فى رؤوس أموالها.
وأضاف المنزلاوى فى تصريح لـ”البورصة”، أن اللجنة ستتواصل مع الصندوق للتعرف على خططه وأهدافه بعد تولى المهندس حسن الخطيب مسؤولية إدارة الصندوق السيادى، لعرضها على رجال الأعمال أعضاء الجمعية وتعزيز التعاون والشراكة فى الفترة المقبلة.
ووفقًا للرئيس التنفيذى السابق للصندوق السيادى، أيمن سليمان، فإن رأسمال صندوق الاستثمار الصناعى قد يصل إلى 100 مليار جنيه.
MENAFN03112024000202011048ID1108846664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.