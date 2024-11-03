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التضخم فى تركيا تباطأ على الأرجح الشهر الماضى وسط حذر المركزى - جريدة البورصة

11/3/2024 11:17:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يُتوقع أن يواصل التضخم في تركيا التباطؤ للشهر الرابع في أكتوبر، بيد أن المسؤولين يركزون أكثر على مقاييس أخرى لاتخاذ قرار بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين تراجع على الأرجح إلى 48.3% في أكتوبر من 49.4% في سبتمبر وفقاً لمتوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم.

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ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأسعار الشهرية، المقياس المفضل لدى مسؤولي البنوك المركزية، إلى 2.66% من 2.97%.

من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء بيانات التضخم لشهر أكتوبر يوم الإثنين، بينما سيتم إصدار الأسعار المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، والتي يراقبها صانعو السياسات عن كثب أيضاً، في اليوم التالي.

توقع خفض الفائدة في ديسمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين الشهرية على نحو غير متوقع في سبتمبر، مما قلص احتمال خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، على الرغم من أن بعض المحللين ما زالوا يرون فرصة لذلك في ديسمبر.

أبقت تركيا على سعر الاقتراض الرئيسي عند 50% خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلة بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة.

بعد بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع في سبتمبر، مال البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تشدداً حيال السياسة النقدية وأشار إلى عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن.

أظهر معيار لقياس التضخم في اسطنبول يوم الجمعة أن ارتفاع الأسعار في المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا يفوق البلد ككل، ذلك فيما بلغ نمو أسعار التجزئة 59.1% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة مع 59.2% في الشهر السابق.

تضخم الخدمات يؤثر سلباً

مؤشر رئيسي آخر سيفحصه صانعو السياسات هو التضخم في الخدمات، وهو عامل رئيسي في ارتفاع الأسعار عن المرغوب فيه في الأشهر الأخيرة.

قال وزير المالية محمد شيمشك إنه لولا ذلك، لكانت تركيا أقرب إلى أهدافها. وقال البنك المركزي إنه يتوقع حدوث تحسن في الربع الأخير.

سيقدم محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان التوقعات الفصلية الأخيرة للتضخم هذا العام في الثامن من نوفمبر في العاصمة أنقرة.

يستهدف المسؤولون تضخماً عند 38% في نهاية العام، على الرغم من أن الأسواق تتوقع رقماً أعلى.

وقال توفان كومرت، مدير استراتيجية الأسواق العالمية لدى“بي بي في إيه” (BBVA) في لندن“من المرجح أن يعيد البنك المركزي التأكيد على التزامه بسياسة نقدية متشددة.

من الواضح أن ما يهم الأسواق هو توقعات عامي 2025 و2026”.

المصدر:

MENAFN03112024000202011048ID1108846663

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