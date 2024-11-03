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الحكومة البريطانية تؤكد التزامها بدعم أجندة الطاقة الخضراء - جريدة البورصة

11/3/2024 11:17:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت الحكومة البريطانية التزامها بدعم أجندة الطاقة الخضراء مع ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والسياسات الداعمة لها.

وقالت دوائر اقتصادية ومالية رسمية في لندن اليوم إن المبادرات المبتكرة مثل تخفيضات فواتير طاقة الرياح التي تقدمها شركة Octopus energy ومشروعات الطاقة الشمسية المملوكة للمجتمع تكتسب زخمًا متواصلا.

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وذكرت أن بريطانيا تهدف إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح البحرية العائمة وغيرها من التقنيات النظيفة وجذب المليارات من الاستثمارات الخاصة.

من جانبها .. أطلقت شركة Octopus Energy – أكبر مورد للكهرباء في بريطانيا – مبادرة جديدة لتزويد المستهلكين بخصم على فواتير الطاقة الخاصة بهم خلال أوقات الظروف المواتية لإنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف بيان للشركة أنه عندما تهب الرياح أكثر تقدم الشركة للمستهلكين الكهرباء بسعر مخفض من توربينات الرياح الخاصة بها، حيث تأمل الشركة أن يشجع هذا المستهلكين على دعم مشروعات توربينات الرياح، وكذلك استخدام الطاقة بطريقة أكثر انضباطا.

وذكر البيان، أن هذا مجرد واحد من المخططات التي تديرها المرافق والحكومة لإثبات أن التحول من الوقود الأحفوري إلى البدائل المتجددة يمكن أن يساعد في خفض فواتير الطاقة ويكون له تأثير أفضل على البيئة.

المصدر:

MENAFN03112024000202011048ID1108846661

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