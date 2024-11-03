الحكومة البريطانية تؤكد التزامها بدعم أجندة الطاقة الخضراء - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت الحكومة البريطانية التزامها بدعم أجندة الطاقة الخضراء مع ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع
الطاقة المتجددة والسياسات الداعمة لها.
وقالت دوائر اقتصادية ومالية رسمية في لندن اليوم إن المبادرات المبتكرة مثل تخفيضات فواتير طاقة الرياح التي تقدمها شركة Octopus energy ومشروعات الطاقة الشمسية المملوكة للمجتمع تكتسب زخمًا متواصلا.
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وذكرت أن بريطانيا تهدف إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح البحرية العائمة وغيرها من التقنيات النظيفة وجذب المليارات من الاستثمارات الخاصة.
من جانبها .. أطلقت شركة Octopus Energy – أكبر مورد للكهرباء في بريطانيا – مبادرة جديدة لتزويد المستهلكين بخصم على فواتير الطاقة الخاصة بهم خلال أوقات الظروف المواتية لإنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف بيان للشركة أنه عندما تهب الرياح أكثر تقدم الشركة للمستهلكين الكهرباء بسعر مخفض من توربينات الرياح الخاصة بها، حيث تأمل الشركة أن يشجع هذا المستهلكين على دعم مشروعات توربينات الرياح، وكذلك استخدام الطاقة بطريقة أكثر انضباطا.
وذكر البيان، أن هذا مجرد واحد من المخططات التي تديرها المرافق والحكومة لإثبات أن التحول من الوقود الأحفوري إلى البدائل المتجددة يمكن أن يساعد في خفض فواتير الطاقة ويكون له تأثير أفضل على البيئة.
المصدر:
MENAFN03112024000202011048ID1108846661
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