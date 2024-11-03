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3 أطعمة لتحسين صحة الأمعاء.. طبيب ينصح

11/3/2024 9:10:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لا شك أنه من المهم جداً الحفاظ على سلامة الأمعاء.

إذ يمكن أن تؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى جميع أنواع المشاكل بداية من الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والانتفاخ والغثيان إلى مشاكل النوم ليلاً، وفق موقع Surrey Live.

بالمثل، قد يؤدي نقص البروتين إلى أعراض مثل فقدان العضلات وهشاشة الشعر والأظافر وضعف الجهاز المناعي، وهو أمر غير مثالي مع اقتراب موسم البرد والإنفلونزا.

فيما كشف الدكتور كاران راجان، في مقطع فيديو على تيك توك، عن طريقة لتحسين صحة الأمعاء وزيادة البروتين من خلال إضافة 3 من أفضل الأطعمة إلى النظام الغذائي، هي التالية:

1- الخميرة الغذائية وقال راجان إن الخميرة الغذائية تأتي في المرتبة الأولى لأنها يمكن أن تعطي الطعام نكهة جبن دون استخدام أي منتجات حيوانية. كما تحتوي على فيتامينات B، وهي مفيدة لبطانة الأمعاء.

كما أوضح أن "الزبادي اليوناني يحتوي على كثافة بروتين عالية بشكل لا يصدق، حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان منه فقط على 8 غرامات من البروتين".

كذلك أردف أنه يتضمن أيضاً على بيتا غلوكان، وهو مادة حيوية موجودة في الشوفان، ما يعني إنتاج المزيد من المركبات المضادة للالتهابات في الأمعاء ونمو البكتيريا المفيدة. وأوصى بإضافته إلى وجبات مثل الحساء والسلطات والمعكرونة.

2- الزبادي اليوناني ونصح راجان بإضافة الزبادي اليوناني إلى النظام الغذائي إذا كان الشخص يأمل في زيادة تناول البروتين وتعزيز صحة أمعائه، مبيناً أنه "نظراً لأنه مصفى، فإن الزبادي اليوناني يحتوي على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي".

كما مضى قائلاً إنه "يمكن أن يحتوي كوب واحد (حوالي 250 غراماً) على نحو 15-20 غراماً من البروتين. لكنه أيضاً منتج مخمر ويحتوي على ثقافات حية وبروبيوتيك طبيعي".

3- فول الصويا الأخضر واقترح راجان إضافة فول الصويا، المعروف أيضاً باسم "فول الإداماميه"، إلى قائمة الأطعمة التي يتم تناولها باستمرار، حيث كشف أنه يمكن الحصول على ما يصل إلى 18 غراماً من البروتين من 160 غراماً من فول الصويا الأخضر عند طهيه.

كما أكد أن فول الصويا "غني جداً بالألياف" حيث تحتوي نفس الحصة على 8 غرامات من الألياف إلى جانب البروتين "وهو ما يزيد عن ربع المدخول اليومي الموصى به من الألياف".

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