التل رئيساً للمحكمة الإدارية ونائباً لرئيس المجلس القضائي

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- Khaberni) خبرني - قرر المجلس القضائي اليوم الأحد تسمية القاضي ناصر التل رئيسا للمحكمة الإدارية العليا ونائبا لرئيس المجلس القضائي.
وشغل القاضي ناصر خليف علي التل العديد من المناصب القضائية.
منذ عام 1984 عندما شغل منصب قاضي صلح في محكمة صلح عمّان، حيث عمل:
2007-01-09 قاضي تمييز محكمة التمييز
2002-11-20 قاضي استئناف محكمة استئناف عمان
1997-08-16 قاضي استئناف محكمة استئناف اربد
1995-09-15 قاضي بداية محكمة بداية اربد
1992-10-17 قاضي بداية محكمة بداية جرش
1987-10-21 قاضي بداية محكمة بداية الزرقاء
1987-04-17 قاضي منتدب محكمة صلح الزرقاء
1987-01-17 قاضي منتدب محكمة صلح الزرقاء
1985-10-01 قاضي بداية محكمة بداية الزرقاء
1984-09-22 قاضي صلح محكمة صلح عمان
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