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التل رئيساً للمحكمة الإدارية ونائباً لرئيس المجلس القضائي

11/3/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر المجلس القضائي اليوم الأحد تسمية القاضي ناصر التل رئيسا للمحكمة الإدارية العليا ونائبا لرئيس المجلس القضائي.

وشغل القاضي ناصر خليف علي التل العديد من المناصب القضائية.


منذ عام 1984 عندما شغل منصب قاضي صلح في محكمة صلح عمّان، حيث عمل:


2007-01-09 قاضي تمييز محكمة التمييز


2002-11-20 قاضي استئناف محكمة استئناف عمان


1997-08-16 قاضي استئناف محكمة استئناف اربد


1995-09-15 قاضي بداية محكمة بداية اربد


1992-10-17 قاضي بداية محكمة بداية جرش


1987-10-21 قاضي بداية محكمة بداية الزرقاء


1987-04-17 قاضي منتدب محكمة صلح الزرقاء


1987-01-17 قاضي منتدب محكمة صلح الزرقاء


1985-10-01 قاضي بداية محكمة بداية الزرقاء


1984-09-22 قاضي صلح محكمة صلح عمان

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