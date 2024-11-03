حمارنة ... إقرار نظام العماله الزراعة و وإلزامية إشراكهم بالضمان ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضاروالفواكه مازن حمارنة انه كلنا نتوقع من الحكومة الجديدة قرارات تساعد وخصوصا بما يخص العمالة الزراعية كون العمل الجديد هو من صلب القطاع الزراعي ولكن فوجئنا انه بدلا من ذلك تم اضافة عقبة للقطاع الزراعي بالزامية دفع ضمان عن العمالة الوافدة علما بان جميع الدول المحيطة بنا لا تلزم الوافدين بالضمان.





واضاف حمارنة في تصريحات صحافية انه كون العمالة نادرة وبسبب النقص في العمالة الزراعية، فإن المزارع سيضطر لدفع كامل قيمة الضمان من جيبه والبالغة بحدود 600 دينار سنويا،بالاضافة الى قيمة الفحص الطبي 85 دينار. وقيمة التصريح 450 دينار

ومعدل اجرة شهرية 400 دينار مما يزيد من الكلفه على المزارعين ، في وقت يعانون منه من ارتفاع كلف أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج.





وقال حمارنة إن القرار، بالإضافة لقرارات سابقة التي تتعلق بالعمالة الزراعية، زاد المصاعب والمعوقات التي تواجه القطاع في وقت هو بأمس الحاجة لمعالجتها، للتقليل من الآثار الكارثية التي لحقت بهم خلال المواسم الماضية نتيجة الخسائر المتتالية، الأمر الذي جعل مجموعة من المزارعين البدء بالتفكير جديا لترك الزراعة .





وبين حمارنة ان القرار سيقوم ايضا بتشجيع تجارة التصاريح حيث بلغت قيمة التصريح ما يقارب 4000 الاف دينار للاستقدام .





واشار انه كنا نعتقد بان الوزارة ستأخذ بالمقترحات التي قدمها المزارعون سابقا من خلال مجلس الشراكة مع القطاع الخاص الموجود في الوزارة الا ان القرار اتخذ حتى بدون التشاور او دعوه لاجتماع مع اصحاب الاختصاص بالقطاع الخاص.