الممرضين تدعو لتحقيق مطالب منتسبيها بالصحة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعقد مجلس نقابة الممرضين مع اللجنة المشكلة لغايات الدفاع عن حقوق الممرضين والقابلات في وزارة الصحة اجتماعا، عند الساعة 3 من بعد غد للتشاور حول مطالبهم والخطوات المقترح اللجوء إليها لتحقيقها.

وقال مجلس النقابة أول من أمس إنه نتيجة الحوار مع وزارة الصحة والتي استمرت لما يزيد عن عام ونصف حول مطالب وحقوق الممرضين المستحقة في الوزارة، فإن أي منها لم تتحقّق.



ولفت إلى أن النقابة عليها الوقوف بحزم باستعادة هذه الحقوق لهيئتها العامة وحفظ كرامتها ورفع الظلم عنها. إلى ذلك، أكد مصدر نقابي مطّلع في حديثه لـ"الغد" أن القصة بدأت في المعادلة التي قدّمتها وزارة الصحة المتعلقة بتعديل الحوافز المهنية للتمريض المساعد والمشارك، حيث عدلت حوافز مهنة التمريض المشارك، وجعلت نقاطهم من 20 إلى 50 نقطة بينما التمريض القانوني بقيت حوافزه تبدأ عند 8 نقاط وتنتهي عند 12 نقطة. وأوضح أن مجلس النقابة تقدّم بالتماس لوزارة الصحة على أن هناك ظلما واقعا على التمريض القانوني، وأنه من غير المعقول أن يحصل ممرض يملك شهادة دبلوم على حوافز بين 20 و50 نقطة، فيما يحصل زميله في نفس موقع العمل ويحمل شهادة البكالوريوس ومن الفئة الأولى على حوافز من 8 إلى 12 نقطة. وبين أن الأصل في صرف الحوافز، أن تكون حسب الوصف والتدرج الوظيفي وحسب الشهادة العلمية والفئة إن كانت أولى أو ثانية. ولفت إلى أن الفئة الأولى دائماً معادلتها تكون أعلى من الفئة الأقل منها أو هي المسؤولة عنها، بخاصة أن التمريض القانوني هو المسؤول عن التمريض المشارك. وقال ذات المصدر إن النقابة طالبت بتعديل تعليمات الحوافز لإنصاف التوزيع ووضع أساس موحّد، بحيث إما يتم توزيع النقاط حسب الشهادة العلمية أو حسب المسمى الوظيفي. وتابع أن المهم هو أن يكون هناك عدالة، حيث تم الاتفاق مع الوزارة على تعليمات جديدة للحوافز إلا أن ذلك لك يتم تطبيقه. وتطالب نقابة الممرضين بمعادلة الشهادات للممرضين الذين أكملوا دراستهم الجامعية وحصلوا على شهادات جديدة، حيث لفت المصدر إلى أن أغلب الوزارات عادلت شهاداتهم ما عدا وزارة الصحة. ويعد ملف بدل العمل الإضافي من الملفات التي تطالب بها نقابة الممرضين لمنتسبيها العاملين في وزارة الصحة، حيث تم الاتفاق عليه مع الوزارة، على أنه يتم استكمال الممرضين الذين يحصلون على العمل الإضافي ولم يتم منحهم البدل وفق القرار الجديد الصادر من رئاسة الوزراء بتحويلهم من 30 % من الراتب الأساسي لـ35 % من إجمالي الراتب. وبين أنه كان من المفترض أن تتم معادلة النسبة لهذه الفئة، إلا أن ذلك

لم يتم، حيث جرى الاكتفاء بالمجموعة الأولى التي حصلت على بدل العمل الإضافي. وفيما يخص النقطة الأخيرة، لفت المصدر إلى أنها تدور حول الهياكل التنظيمية ومجموعة من المطالبات كان مجلس النقابة قد طالب فيها الوزارة والتي على رأسها نظام الموارد البشرية الجديد ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته الجديدة. وبين أن أهم نقطة في هذه المطالبات هي الإجازة بدون راتب لمدة سنة، للممرضين في الخارج والذين حصلوا على عقود عمل خارج المملكة ويسهمون بإدخال العملة الصعبة. وأوضح أنه تم إلغاء الإجازة السنوية بدون راتب لنحو 4 آلاف ممرض وممرضة يعملون بعقود في الخارج، حيث باتوا مهدّدين بالفصل من وظائفهم إذا لم يتركوا أعمالهم وعقودهم الخارجية. وقال إن تعديلات نظام الخدمة المدنية التي تم الحديث فيها خلال لقاء رئيس الوزراء مع نقباء النقابات الصحية مؤخرا، هي من الملفات المهمة، ولم يجر عليها أي خطوة. وأكد أن بات لزاما أمام مجلس النقابة التحرّك لأنه ما من شيء واضح أمامها حاليا. وأوضح المصدر أن هناك نحو 13 ألف ممرض وممرضة من بين نحو 42 ألف هو عدد الهيئة العامة الإجمالي. وشدد على أن النقابة مرت عليها نحو سنة ونصف وهي تطالب بتعديل تعيلمات الحوافز، مبينا أن النقطة الواحدة تعادل 5 دنانير. وكان نقيب الممرضين خالد ربابعة قال منتصف تشرين أول (أكتوبر) الماضي إن لقاء رئيس الوزراء بنقباء النقابات الصحية كان إيجابيا. وأشار ربابعة في تصريحات صحفية لضرورة إعادة النظر بنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية بما يتناسب مع واقع الحال، والعمل على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والتي تتضمن مطالب التمريض في الوزارة.

