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وزير الصناعة: بناء مصنع يحتاج الى متوسط ٤ سنوات

11/3/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشار‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬ان‭ ‬التحدي‭ ‬الأبرز‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬تستغرقه‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الصناعية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬مصنع‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬بينما‭ ‬يمكن‭ ‬توفير‭ ‬المنتج‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭.‬

وقال‭: ‬إن‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬منخفضة‭ ‬للغاية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬70 % ،‭ ‬بينما‭ ‬تبلغ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15 % ،‭ ‬بسبب‭ ‬تصدير‭ ‬نفس‭ ‬المنتج‭ ‬النفط‭ ‬ومشتقاته‭.‬

واشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬مختلفة‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬يعتبر‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬التجار‭ ‬وشركات‭ ‬الشحن‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬التجارة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬فيما‭ ‬نوه‭ ‬بالشراكات‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬شركة‭ ‬ APM ‭ ‬ Terminal ‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬ميناء‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬للتجارة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ان‭ ‬المنافسة‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬يحدث‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والتعامل‭ ‬ككتلة‭ ‬اقتصادية‭ ‬واحدة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكامل‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬للتصنيع،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بشأن‭ ‬استبدال‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بدأت‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الصناعية‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتتأكد‭ ‬من‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتها،‭ ‬وعدم‭ ‬حدوث‭ ‬تشابه،‭ ‬وقال‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬عامل‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستغرقه‭ ‬هذا‭ ‬التحول،‭ ‬لأن‭ ‬بناء‭ ‬مصنع،‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬كثيرًا‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬فخرو‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬ولا‭ ‬يحدث‭ ‬بين‭ ‬عشية‭ ‬وضحاها،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬والاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬صناديق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادية‭ ‬للسماح‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭.‬

وقال‭: ‬قمنا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بالاعتراف‭ ‬المشترك‭ ‬ببرامج‭ ‬الحوافز‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ونقوم‭ ‬بالتفاوض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬التي‭ ‬أبرمناها‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬وكتلة‭ ‬مختلفة‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬وقعنا‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬وباكستان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وعندما‭ ‬نتفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬ككتلة‭ ‬تمثل‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وفسر‭ ‬فخرو‭ ‬سبب‭ ‬انخفاض‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬تنتج‭ ‬نفس‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التصنيع‭ ‬وتنويع‭ ‬المنتجات‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والتكامل‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بنفس‭ ‬الشيء‭.‬

كلمات دالة

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