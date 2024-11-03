((بيون)) تكشف عن المدينة الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Beyon

ويأتي‭ ‬مشروع‭ ‬المدينة‭ ‬الرقمية‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬للرقمنة‭ ‬ورؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬كما‭ ‬يرسي‭ ‬المشروع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للمدن‭ ‬الذكية‭ ‬الحديثة‭ ‬معتمدًا‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬ومقاييس‭ ‬عالمية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سيشمل‭ ‬عناصر‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والعقارات‭ ‬باختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬المتطورة‭ ‬والمدعومة‭ ‬بأحدث‭ ‬أنواع‭ ‬الاتصال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭. ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬النماذج‭ ‬المشابهة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬تمثل‭ ‬قوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬دافعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬وسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬لتحفيز‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭.‬

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