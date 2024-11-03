((بيون)) تكشف عن المدينة الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة
Beyon خطتها الطموحة لإطلاق مشروع المدينة الرقمية في الهملة، والذي يمتد على مساحة 380
, 000 متر مربع. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية المشروع، والذي أقيم ضمن فعاليات افتتاح منتدى بوابة الخليج 2024، حيث تم توقيع الاتفاقية مع شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، والتي ستتولى إدارة تطوير المشروع المرتقب الذي من المتوقع بدء أعمال بنائه في عام 2025.
ويأتي مشروع المدينة الرقمية لشركة Beyon ضمن استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، والتي تتماشى مع الخطط الوطنية للرقمنة ورؤية مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي، كما يرسي المشروع معايير جديدة للمدن الذكية الحديثة معتمدًا على نماذج ومقاييس عالمية لمثل هذه المشاريع.
والجدير بالذكر أن المشروع سيشمل عناصر متكاملة من المؤسسات والعقارات باختلاف أنواعها بالإضافة إلى المرافق المتطورة والمدعومة بأحدث أنواع الاتصال والتكنولوجيا الرقمية. وقد أثبتت الدراسات أن النماذج المشابهة التي تم تطبيقها في دول أخرى تمثل قوة استراتيجية دافعة لكل من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، إلى جانب كونها وسيلة فعالة لتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص التوظيف، وتعزيز العلاقات بين القطاعات المختلفة.
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