شراكة استراتيجية بين البحرين والسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتسم به من أسس متينة من التعاون والشراكة في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.
وأشار إلى الحرص والاهتمام الذي يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله، بتعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار مشاركته في النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024، حيث لفت إلى مستوى التعاون والتنسيق المشترك المتقدم بين البلدين والذي يعكس الرؤى والتطلعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والدولي، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية تعد أنموذجاً يُحتذى في المنطقة، وتسهم في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين.
كلمات دالة
MENAFN03112024000055011008ID1108846528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.