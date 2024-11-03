شراكة استراتيجية بين البحرين والسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخوه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬بتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الفالح‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬المتقدم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬تعد‭ ‬أنموذجاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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