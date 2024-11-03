إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وشرقه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬أمس‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭.‬

وكشفت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬موجة‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬صور‭ ‬وبنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأسفرت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬حارة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬استهدافها‭ ‬بغارة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬حارة‭ ‬صيدا‭ ‬أدت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭.

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من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدة‭ ‬الغازية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وكشف‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الغارة‭ ‬أصابت‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

كذلك،‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬تبنين‭ ‬التابعة‭ ‬لقضاء‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وبعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬تجدّد‭ ‬الغارات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الثالثة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬تبنين‭ ‬نبيل‭ ‬فواز‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬خروج‭ ‬المستشفى‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬جراء‭ ‬الأضرار‭ ‬البالغة‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنّ‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬نقل‭ ‬‮«‬خمس‭ ‬جثث‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬من‭ ‬وطى‭ ‬الخيام‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّه‭ ‬سيواصل‭ ‬‮«‬مهمته‭ ‬لانتشال‭ ‬الجثامين‭ ‬الباقية‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭)‬‮»‬‭.

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وأوضحت‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬15‭ ‬شهيدا‭ ‬لبنانيا‭ ‬وشهيد‭ ‬سوري‭ ‬الجنسية‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬أسبوع‭.

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ولم‭ ‬تتمكّن‭ ‬فرق‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬دمارا‭ ‬واسعا‭ ‬وتبعد‭ ‬حوالي‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬

ومنذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تكثّف‭ ‬القوّات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وشنّت‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬ومنع‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬للسماح‭ ‬بعودة‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬البلد‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1930‭ ‬شخصا،‭ ‬وفقا‭ ‬لتعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وفي‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬استهدفت‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬ومحيطها‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنذارا‭ ‬بإخلائها‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬منطقة‭ ‬تبعد‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬بعلبك‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬محلّة‭ ‬رأس‭ ‬العين‭.

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وقال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬عباس‭ ‬شرك‭ ‬بعيد‭ ‬الغارة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬المستشفى‭ ‬بسيطة‭ ‬وخلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬سيتمّ‭ ‬استبدال‭ ‬الزجاج‭ ‬الذي‭ ‬تحطّم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجهوزية‮»‬‭. ‬

ودوت‭ ‬صفّارات‭ ‬الإنذار‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬عدّة‭ ‬مقذوفات‮»‬‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬اعتراض‭ ‬بعضها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الخلاء‭.‬