Monday, 04 November 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وشرقه

11/3/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كثّفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬أمس‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭.‬

وكشفت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬موجة‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬صور‭ ‬وبنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأسفرت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬حارة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬استهدافها‭ ‬بغارة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬حارة‭ ‬صيدا‭ ‬أدت‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬تسعة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭.

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدة‭ ‬الغازية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وكشف‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الغارة‭ ‬أصابت‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

كذلك،‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬تبنين‭ ‬التابعة‭ ‬لقضاء‭ ‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وبعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬تجدّد‭ ‬الغارات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الثالثة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬تبنين‭ ‬نبيل‭ ‬فواز‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬خروج‭ ‬المستشفى‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬جراء‭ ‬الأضرار‭ ‬البالغة‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنّ‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬نقل‭ ‬‮«‬خمس‭ ‬جثث‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭) ‬من‭ ‬وطى‭ ‬الخيام‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّه‭ ‬سيواصل‭ ‬‮«‬مهمته‭ ‬لانتشال‭ ‬الجثامين‭ ‬الباقية‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭)‬‮»‬‭.

وأوضحت‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬15‭ ‬شهيدا‭ ‬لبنانيا‭ ‬وشهيد‭ ‬سوري‭ ‬الجنسية‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬أسبوع‭.

ولم‭ ‬تتمكّن‭ ‬فرق‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬دمارا‭ ‬واسعا‭ ‬وتبعد‭ ‬حوالي‭ ‬ستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬

ومنذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تكثّف‭ ‬القوّات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وشنّت‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬ومنع‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬للسماح‭ ‬بعودة‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬البلد‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1930‭ ‬شخصا،‭ ‬وفقا‭ ‬لتعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وفي‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬استهدفت‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬منطقة‭ ‬بعلبك‭ ‬ومحيطها‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنذارا‭ ‬بإخلائها‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬منطقة‭ ‬تبعد‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬بعلبك‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬محلّة‭ ‬رأس‭ ‬العين‭.

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬عباس‭ ‬شرك‭ ‬بعيد‭ ‬الغارة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬المستشفى‭ ‬بسيطة‭ ‬وخلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬سيتمّ‭ ‬استبدال‭ ‬الزجاج‭ ‬الذي‭ ‬تحطّم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجهوزية‮»‬‭. ‬

ودوت‭ ‬صفّارات‭ ‬الإنذار‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬عدّة‭ ‬مقذوفات‮»‬‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬اعتراض‭ ‬بعضها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الخلاء‭.‬

MENAFN03112024000055011008ID1108846527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث